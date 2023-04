Henk Becker (Vorsitzender des Bereichsvorstands von Bosch Power Tools). Foto: Bosch

"Bosch ist seit 2020 komplett klimaneutral. Das gilt auch für den Standort von Bosch Power Tools", so Becker. Bosch Power Tools hat im vergangenen Jahr mehr als 300 Millionen Euro in Wachstum investiert. Das hat sich offenbar bezahlt gemacht.

"Das konjunkturelle Umfeld ist für uns extrem herausfordernd. Doch trotz massiver Kostensteigerungen sind wir gewachsen", betont Henk Becker. 2021 lag der Umsatz bei 5,8 Milliarden Euro, im Jahr 2022 bei 5,9 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 3 Prozent. 2023 will Bosch Power Tools erneut im dreistelligen Millionenbereich investieren – denn das Unternehmen hat ein ambitioniertes Ziel. "Bis zum Ende der Dekade wollen wir den Umsatz mehr als verdoppeln", kündigt Becker an. Der Wachstumsfokus liegt dabei auf Nordamerika, wo laut Bosch Power Tools mehr als 40 Prozent des weltweiten Elektrowerkzeug-Marktes sind. "Hier werden wir massiv investieren", so Becker.

Besonders freute sich Henk Becker eine neue Partnerschaft verkünden zu können: "Bosch Power Tools und der WWF gehen gemeinsame Wege." Der Fokus der Partnerschaft liegt auf der Vermeidung von Plastikmüll. CO2e, der bei der Herstellung von Plastikmüll entsteht, soll reduziert oder – wenn möglich – komplett vermieden werden. In diesem Bereich sollen verschiedene Projekte gestartet werden. Außerdem soll es Trainings zur Weiterbildung und Sensibilisierung zum Thema geben. Die Partnerschaft mit dem WWF ist auf mindestens fünf Jahre angelegt.

Die Ziele in Sachen Klimaschutz sind bei Bosch nicht weniger ambitioniert als die im wirtschaftlichen Bereich. Seit 2020 gilt Bosch als klimaneutral im Bereich Scope 1 und 2. Das bedeutet, dass alle Standorte rund um den Globus keinen CO2-Fußabdruck mehr hinterlassen. Darüber hinaus verfolgt Bosch Power Tools nun konsequent das Ziel, auch die vor- und nachgelagerten Emissionen (Scope 3) bis zur Produktebene systematisch zu verringern. Bis 2030 will das Unternehmen hier im Minusbereich bei mindestens -15 Prozent liegen.

Die auf den Bohrhammer GBH 18V-22 Professional abgestimmte Staubabsaugung GDE 18V-12 Professional entfernt den Staub direkt beim Bohren. Foto: Bosch

Der Schwerpunkt beim Klimaschutz liegt bei Bosch Power Tools in den Bereichen Produktdesign, Materialien, Verpackungen und Kreislaufwirtschaft. Bereits 2019 hatte Bosch Power Tools im Bereich Home und Garten die Koffer aus recyceltem Kunststoff und Kartonverpackungen ohne Plastik eingeführt. Im Zuge dessen wurden die Verpackungen außerdem kleiner, wodurch mehr Artikel auf dem gleichen Raum transportiert werden können. Das spart zusätzlich Kraftstoff ein. "Wir haben schon 7230 Tonnen Neukunststoff seit 2019 eingespart. Das entspricht dem Gewicht des Eiffelturms", sagt Henk Becker. Bosch will nun jährlich zusätzlich 4050 Tonnen Neukunststoff einsparen. Der Pionier bei der nachhaltigen Produktentwicklung ist der Quigo Green von Bosch Power Tools. Sein Gehäuse und die Zubehöre bestehen bereits zu 90 Prozent aus recycelten Kunststoffen. Außerdem verbraucht er mehr als 50 Prozent weniger Energie als sein Vorgänger. Henk Becker betont dabei aber: "Unserer Produkte kriegen keine Preiserhöhungen aufgrund der Nachhaltigkeit. Das war von vornherein die Maßgabe."

Ein weiterer Bestandteil des Nachhaltigkeit-Konzeptes von Bosch Power Tools ist die markenübergreifende Akku-Plattformen im 18-Volt-Segment AmpShare-Allianz für den gewerblichen Bereich. Diese Akku-Allianz wächst weiter: Künftig werden gewerbliche Verwender auch Elektrowerkzeuge der Marken Aircraft, Cleancraft und Steinel mit einem AmpShare-Akku mit 18 Volt betreiben können. Damit umfasst die herstellerübergreifende Allianz fast 30 Marken. "Unser gemeinsames Ziel ist und bleibt es, den Profis aus Handwerk und Industrie das beste und breiteste 18-Volt-System zu bieten, das über zahlreiche Marken, Anwendungen und Länder hinweg kompatibel ist", erklärt Henk Becker.

Der akku-betriebene Betonnagler GNB 18V-38 Professional kommt ohne Gaskartusche aus. Foto: Bosch

Bosch Power Tools stellte außerdem seine zahlreichen Neuheiten im professionellen sowie im Heimwerker-Bereich vor. Im Profi-Bereich ist eine Neuheit der erste akku-betriebene Betonnagler von Bosch Power Tools, der GNB 18V-38 Professional. Er befestigt Trockenbau-Profile auf Beton- oder Stahluntergrund in einem Arbeitsgang und erspart Profis damit hohen Zeitaufwand sowie Staubbelastung. Denn ohne Betonnagler müssten die Löcher vorgebohrt und die Profile mit Dübeln und Schrauben fixiert werden. Der GNB 18V-38 Professional arbeitet darüber hinaus ohne Gas-Kartusche wie sonst übliche Geräte im Markt, was die laufenden Kosten, Rüstzeiten und den Wartungsaufwand erheblich reduzieren soll. Das Gerät wird in der XL-Box ausgeliefert. Ein zweiter Akku sowie eine komplette Nagelpackung sind beigelegt.

Eine weitere Neuheit im professionellen Bereich ist der GBH 18V-22 Professional von Bosch. Dabei handelt es sich um einen leichten und besonders kompakten Akku-Bohrhammer der Zwei-Kilo-Klasse mit hohem Arbeits- und Gesundheitsschutz. Er wurde für Installationsarbeiten über Kopf optimiert und erleichtert das staubfreie Bohren von Löchern, um Lampen zu befestigen. Jeder Arbeitsgang ist sauberer und gesundheitsschonender, denn die genau auf den Bohrhammer abgestimmte Staubabsaugung GDE 18V-12 Professional entfernt den Staub direkt dort, wo er entsteht. Sie bezieht ihre Energie aus dem Akku des Bohrhammers, sodass Anwender nicht durch zusätzliches Gewicht belastet werden.

Mit dem AmpShare-Akku können Geräte von fast 30 Herstellern markenübergreifend betrieben werden. Foto: Bosch

Ebenfalls neu im professionellen Segment von Bosch Power Tools ist der FlexiClick-Schrauber GSR 18V-90 FC Professional. Er kann besonders rand- und kantennah schrauben, um die Ecke bohren und sogar hammerbohren in Beton. Er erleichtert Handwerkern mit Bohrfutter-, Exzenter-, Rechtwinkel- und dem Bohrhammeraufsatz den Arbeitsalltag. Dabei ist der neue FlexiClick-Schrauber noch kompakter, bietet deutlich mehr Leistung und ermöglicht dem Anwender mehr Kontrolle als sein Vorgänger.

Bosch bietet Profis außerdem künftig ein noch breiteres Anwendungsspektrum über die klassischen Gewerke hinaus. Das Unternehmen erweitert das Professional 18-Volt-System erstmals um Gartengeräte. Den Auftakt machen Akku-Heckenschere, -Rasentrimmer, -Freischneider und Biturbo-Laubbläser. Weitere Geräte wie ein Biturbo-Rasenmäher sollen schrittweise folgen. Das soll es zum Beispiel Facility-Manager für kleine bis mittlere Gebäude ermöglichen, alle Aufgaben – von der Reparatur und Instandhaltung bis hin zur Hecken- und Rasenpflege – mit dem Professional-18-Volt-System abzudecken.