Schwäbisch Gmünd (ABZ). – Fein führt die Akku MULTIMASTER Modelle 500, 700 und 700 1.7 mit der Akku-Schnittstelle des 18-Volt-Systems AMPShare in den Markt ein. AMPShare – powered by Bosch heißt die herstellerübergreifende globale Akku-Allianz, die die Gründungsunternehmen Bosch, Fein und Rothenberger ins Leben gerufen haben.

Der MULTIMASTER 700 ist mit dem AMPShare-18-Volt-Akku-System ausgestattet. Foto: Fein

AMPShare soll professionellen Verwendern das beste und breiteste 18-Volt-System bieten, das über zahlreiche Marken, Anwendungen und Länder hinweg kompatibel ist. Diese Akku-Plattform bietet laut Hersteller klare Vorteile für Anwender: Kunden von Partnerunternehmen können bestehende AMPShare-18-Volt-Akkus mit dem FEIN MULTIMASTER 500, 700 und 700 1.7 verwenden. Auch Fein-Kunden erweitern mit AMPShare ihre Anwendungsmöglichkeiten, indem sie herstellerübergreifend Elektrowerkzeuge mit AMPShare-Akkus betreiben können.

Längere Akku-Lebensdauer

Die AMPShare-18-Volt-Akkus sorgen für eine hohe Leistungsabgabe, sodass die Maschinen auch harte Arbeitseinsätze effektiv bewältigen. Zudem sorgt die sogenannte Bosch Coolpack 2.0-Technologie nach Angaben des Herstellers für eine um 135 Prozent längere Akku-Lebensdauer als es bei Akkus ohne integrierte Wärmeableitung der Fall ist. Außerdem schütze die Electronic Cell Protection den Akku zuverlässig vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.

Auch was die Aufbewahrung betrifft, verfolgt Fein den Systemgedanken und bringt die neuen Akku-MULTIMASTER-Modelle im L-BOXX System auf den Markt. Denn genau wie auf die AMPShare-Akku-Plattform, so setzen schon heute viele Hersteller auf dieses System. Der Vorteil der L-BOXXen liegt nach Aussage des Herstellers darin, dass alle Koffer miteinander kompatibel sind und zahlreiche Kombinations- und Erweiterungsmöglichkeiten bieten. In wenigen Sekunden sind sie fest miteinander verklickt und können durch ihre perfekte Passform sicher im Sortimo Fahrzeugregal transportiert werden.





AMPShare-Akku-Plattform

Als "extrem wichtigen Schritt für Fein" bezeichnet Chief Innovation Officer Sebastian Schnaitmann die strategische Entscheidung, den MULTIMASTER für die AMPShare-Akku-Plattform zu öffnen. "Fein legt seit jeher immens viel Wert auf qualitativ hochwertige und sichere Elektrowerkzeuge mit einer langen Lebensdauer. Deshalb setzen wir auch auf die führende Akku-Plattform, die es am Markt gibt – und die haben wir mit AMPShare gefunden", sagt Sebastian Schnaitmann. Zusammen mit seinen Teams aus den Bereichen Produktmanagement, Entwicklung und Marketing begleitete er die Umstellung der MULTIMASTER-Modelle von Beginn an mit – immer mit dem Ziel vor Augen, den Kunden eine einfach zu bedienende und sichere Maschine zu bieten, die flexibel für Tausende von Anwendungen eingesetzt werden kann.

Der MULTIMASTER ist seit seiner Erfindung im Hause Fein vor mehr als 50 Jahren nach eigener Aussage ein Erfolgsprodukt – und das weltweit. Heute hat Fein drei Leistungsklassen dieser Maschinen jeweils als Netz- und Akku-Varianten im Programm, unterteilt in MULTIMASTER 300, 500 und 700. Anwender schätzen laut Fein das Multitool als universellen Problemlöser für die Anwendungen Sägen, Schleifen, Polieren, Trennen, Feilen, Schaben, Schneiden und Reinigen. Profis wie Schreiner, Zimmerleute und Innenausbauer setzen auf den MULTIMASTER ebenso wie Metallbauer und Schlosser, wenn es um Spezial-Anwendungen geht.

Langlebige Starlock-Zubehöre



Der Schlüssel zu den Tausenden von Anwendungslösungen sind nach Aussage des Herstellers die qualitativ hochwertigen und langlebigen Starlock-Zubehöre, die diesen flexiblen Einsatz erst möglich machen.

Mehr als 180 Zubehöre hat Fein im Portfolio und bietet damit nach eigener Aussage das größte Sortiment, das weltweit auf dem Markt erhältlich ist. Starlock, StarlockPlus und StarlockMax lauten die drei Klassen von Zubehören, die Fein und Bosch passend zur Leistung der einzelnen Maschinen entwickelt hat. Auf diese Weise erreichen Gerät und Zubehör in Kombination eine verlustfreie Kraftübertragung und damit einen optimalen Arbeitsfortschritt. Der Zubehörwechsel gelinge dabei dank QuickIN-Schnellspannsystem komplett werkzeuglos in unter drei Sekunden.