Philipp Schadendorf ist neuer Geschäftsführer von Thomas Beton in Deutschland. Schadendorf übernimmt die Rolle des CEO am 1. August dieses Jahres. Der derzeitige CEO, B. Rainer Brings, wird noch bis zum 31. Juli als CEO tätig sein. Schadendorf ist in einer Hamburger Bauunternehmerfamilie aufgewachsen. Er verfügt über fundierte Erfahrungen und Fachkenntnisse in der Betonindustrie und war zuvor in verschiedenen Positionen bei der Heidelberg Materials Group tätig. Derzeit ist er Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Trapobet Transportbetongesellschaft mbH Kaiserslautern KG.