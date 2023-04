Mit dem Online-Konfigurator für Hydraulikzylinder stehen alle Lösungen der Serienbaureihen schnell und einfach zur Verfügung versichert Liebherr. Foto: Liebherr

Von der Serienbaureihe 380 bar für mobile Anwendungen, der Serienbaureihe nach ISO 6022 für den industriellen Einsatz bis hin zur Serienbaureihe 260 bar als Bindeglied mobiler und stationärer Anwendungsfälle sind die Möglichkeiten vielfältig. Während die Anwendung bereits einige Wochen vor der bauma zur Verfügung stand, wurde der Konfigurator auf der Messe erstmals der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Seit Längerem arbeitet der Liebherr-Komponenten-Standort in Kirchdorf an der Iller am Aus- und Aufbau standardisierter Serienbaureihen. Dabei verfolgt ein Experten-Team das Ziel, eine vielseitige Auswahl an einfach kombinierbaren und modularen Lösungen für ein breites Anwendungsfeld zu bieten. Ein Meilenstein hierbei ist die Digitalisierung der Optionen und Merkmale in Form eines Online-Konfigurators. Die Liebherr-Components Kirchdorf GmbH nutzt gezielt Digitalisierungsmöglichkeiten, um Techniker, Einkäufer und Produktmanager, die ein Produkt suchen und eine schnelle Lösung benötigen, zu unterstützen. "Bei der Auswahl und Zusammenstellung des richtigen Produkts unterstützt der Konfigurator durch eine hinterlegte Logik und eine zielorientierte Benutzerführung", sagt Jan Winter, Produktmanager bei der Liebherr-Components Kirchdorf GmbH. Durch eine entsprechende 3D-Simulation erhält der Nutzer eine aktuelle visuelle Darstellung des Ergebnisses. Sollte die Anforderung doch außerhalb des Baureihenspektrums liegen, gibt es entsprechende Möglichkeiten, um eine Sonderanfrage stellen zu können.

Anonyme Konfiguration ist möglich

Dabei ist die Konfiguration eines Produkts vollständig anonym möglich: Durch einen sich selbstständig aufbauenden Produktschlüssel erhält jede Variante ihren individuellen "Code", der einfach kopiert und zum Wiederaufruf genutzt werden kann. Wer seine Konfigurationen weiterverarbeiten will, kann im persönlichen Login-Bereich die Ergebnisse verwalten, eine Anfrage versenden oder weitere Informationen zum Produkt erhalten. Neben einem übersichtlichen Datenblatt können 3D-Modelle des individuell konfigurierten Zylinders sofort herunter bezogen werden, um den Hydraulikzylinder direkt in die Kundenanwendung einzubauen.

Der Konfigurator steht derzeit in zwei Sprachen, Deutsch und Englisch, zur Verfügung und ist über die Liebherr-Webseite weltweit und damit orts- und zeitunabhängig abrufbar. Künftig beabsichtigt Liebherr, den Konfigurator auch in weiteren Sprachen bereitzustellen. "Möchte ein Kunde eine erstellte Konfiguration anfragen, ist dieses leicht über das Tool möglich. Ein Angebot mit entsprechendem Preis erfolgt in spätestens einem Werktag nach Anfrage", erläutert Simon Ebner, Teamleiter im Vertrieb. Im vergangenen Jahr hat das Komponentensegment das Produktportfolio im Hydraulikbereich weiter ausgebaut. Neben den Hydraulikzylindern bietet Liebherr seit kurzem Kolbenspeicher in Form einer standardisierten Baureihe an. Damit bestehen ideale Voraussetzungen, auch diese Produkte in Zukunft in den Konfigurator zu integrieren und online anzubieten.

Stetig fortlaufende Entwicklung

Die Weiterentwicklung der bekannten Serienbaureihen schreitet stetig voran. Bereits jetzt hat Liebherr einen Schritt in die Zukunft gewagt und bietet Produkte der Serienbaureihe 380 bar in Form eines Hybridzylinders als eigene Option an – also den klassischen Zylinder in Verbindung mit Carbonfaser-verstärktem Kunststoff. "Was bisher noch kein Teil der Baureihe für mobile Applikationen war, ist nun real und voll konfigurierbar. So können Anwender den Vorteil durch Leichtbaukomponenten im Standard-Portfolio für sich nutzen", fasst Dominic Gottwald, Leiter des Faserverbundbereichs, zusammen. "Dieses Angebot in Form eines Konfigurators ist völlig neu und bisher nicht am Markt verfügbar."