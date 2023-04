München/Helsinki (ABZ). – Die Nemetschek Marke Solibri hat die Einführung eines neuen cloudbasierten Serviceangebots bekannt gegeben: Solibri Inside. Die auf SaaS (Software-as-a-Service) basierende Lösung bietet Anwendern von Allplan, Graphisoft Archicad und Vectorworks die Möglichkeit, Modelle im Entwurf zu prüfen. Die Integration dieser Lösung in die Designmarken der Nemetschek Group ist ein weiterer Schritt zu einer offeneren, effizienteren und nachhaltigeren Bauindustrie.

Solibri Inside wurde als Lösung für Designer entwickelt. Die Anwendung kann innerhalb des Autorenwerkzeugs verwendet werden und in einer SaaS-basierten Umgebung Prüfungen durchführen. Mit diesem Tool müssen Nutzer das Modell nicht exportieren und keine andere Software öffnen, um die Modellprüfung durchzuführen. Die Lösung ist in die Autorentools der Nemetschek Group Allplan, Graphisoft Archicad und Vectorworks, integriert und kann direkt in der Benutzeroberfläche der entsprechenden Lösung aufgerufen werden. Die integrierte Qualitätsprüfung soll sicherstellen, dass alle Details korrekt sind, bevor das BIM-Modell an den weitergegeben wird.

"Das Lösungsangebot von Solibri im Bereich der BIM-Qualitätssicherung war schon immer von zentraler Bedeutung für die Entwicklung und Förderung von OPEN BIM. Architekten können sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren und sich darauf verlassen, dass ihre Planungen sowohl umsetzbar sind als auch geteilt werden können. Das bringt die Branche deutlich voran. Auch hier sehen wir, dass die Nemetschek Group einen positiven Wandel in der Branche vorantreibt", sagt Viktor Várkonyi, Chief Division Officer der Planning & Design Division und Mitglied des Vorstands der Nemetschek Group. "Die Solibri-Mission ist es, die Qualität des digitalen Bauwesens zu verbessern, die vollständig von der Qualität und dem Informationsgehalt des BIM-Modells abhängt. Heute machen wir einen großen Sprung nach vorne, indem wir uns mit der Qualität des Modells befassen, um diese gleich von Anfang an zu optimieren und Iterationen zu reduzieren", fügt Ville Kyytsönen, CEO von Solibri, hinzu.

Die erste Version von Solibri Inside ermöglicht die Überprüfung von Tür- und Fensterabständen und der entsprechenden Informationsstufe (LOI). Der Dienst wird als kostenloses Standardpaket in Allplan, Graphisoft Archicad und Vectorworks angeboten. Das kostenpflichtige Premium-Paket ermöglicht den Zugriff auf zusätzliche Funktionen.