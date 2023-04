Stuttgart (ABZ). – Auf der BAU 2023 wartet die RIB Software GmbH in Halle C5 am Stand 304 und 309 mit einer neuen iTWO-Version für das BIM-5D-Projektmanagement auf.

Neu in RIB iTWO V.2023: Der parametrisierte Content. Die Parameter einzelner Objekte, wie beispielsweise die Höhe oder Breite von Fenstern und Türen, werden unmittelbar über das BIM-Modell befüllt und können bei einer 2D-Planung alternativ auch manuell eingetragen werden. Abb.: RIB

Das Stuttgarter Bausoftwareunternehmen hat mit seinem umfassenden Lösungsportfolio für das digitale Planen, Bauen und Betreiben nach eigenen Angaben eine zentrale Stellung in der Unternehmensstrategie der Schneider Electric SE.

RIB zeigt auf der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme außerdem die durchgängige und vollkommen webbasierte Unternehmenslösung iTWO 4.0 für bauausführende Unternehmen sowie iTWO civil für den Straßen- und Tiefbau. Als Messehighlights kündigt der Softwarehersteller Best-Practice-Lösungen aus Österreich mit RIB iTWO an, bei denen sowohl die planende als auch die ausführende Seite in den Fokus rücken soll. Die neue Version 2023 von iTWO 5D ist seit Dezember 2022 erhältlich und wurde für den Datenaustausch nach GAEB DA XML 3.3 zertifiziert. Mit den Möglichkeiten eines parametrisierten BIM-Contents und einer zugehörigen parametrisierten Preisdatenbank verspricht der Hersteller deutliche Aufwands- und Zeitersparnis und damit einen effizienteren BIM-Prozess. Die neue Technologie reduziert, so die Angaben von RIB Software, den Pflegeaufwand des Contents und beschleunigt gleichzeitig die Preisfindung.

Die Parameter einzelner Objekte, wie beispielweise die Höhe oder Breite von Fenstern und Türen, werden unmittelbar über das BIM-Modell befüllt und können bei einer 2D-Planung alternativ auch manuell eingetragen werden. Wie bereits bei der Vorgängerversion stehen laut RIB auch in iTWO 2023 sämtliche standardisierte Daten für den Hochbau, für TGA-Fachplanung, für den Tief-, Straßen- und Infrastrukturbau sowie den GaLaBau durch die Integration mit DBD BIM Elements zur Verfügung. Damit auch Neulinge sich schnell und sicher mit der Materie vertraut machen können, offeriert RIB Software fortan verschiedene E-Learning-Module zum Thema BIM-Prozesse.

"Unsere Entwicklung zielt darauf ab, die Anwendung durchgehend zu vereinfachen und die BIM-Thematik somit allen an Bauprojekten Beteiligten leichter zugänglich zu machen. Nur wenn alle Parteien Teil des BIM-Prozesses sind, kann eine vollkommen durchgängige Digitalisierung des Bauens gelingen", sagt Rainer Diehl, Product Manager Sales bei RIB.

Eine durchgängige Integration aller Aufgaben und Prozesse am Bau verspricht auch die webbasierte Unternehmenslösung iTWO 4.0. Sie verbindet CRM und Lieferantenmanagement, Kalkulation und Nachtragsmanagement, Auftrags- und Workflowmanagement sowie Logistik und eine effiziente Terminplanung mit der BIM-5D-Lösung von RIB in der Cloud. Ebenso integriert seien nicht zuletzt eine Vielzahl von Werkzeugen für das mobile Baustellenmanagement sowie eine Lösung für die Finanz- und Anlagenbuchhaltung.