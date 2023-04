Bei der Eröffnung des Werks in Manchester waren dabei (v. l.): Dr. Günter Schweitzer (Chief Operations Officer Schmitz Cargobull), Andreas Busacker (Chief Financial Offer Schmitz Cargobull), Colin Maher (Managing Director Sales & Services, Schmitz Cargobull UK), Mike Kane (Labour MP for Wythenshawe and Sale East), Paul Avery (Managing Director Operations Schmitz Cargobull UK) und Boris Billich (Chief Sales Officer Schmitz Cargobull). Foto: Schmitz Cargobull

Im dortigen Werk werden seit Sommer 2021 Trailer speziell für die Märkte im Vereinigten Königreich und Irland nach marktspezifischen Kundenanforderungen entwickelt. Neben dem Trockenfrachtkoffer der Bezeichnung S.BO PACE und dem Sattelcurtainsider S.CS FIXED ROOF ergänzt nun das Modell S.CS FREEPOST, ein Curtainsider ohne Schieberungen, das in Manchester gefertigte Trailer-Portfolio.

"Schmitz Cargobull steht für Zuverlässigkeit und Innovation und garantiert weltweit gleichbleibend hohe Qualitätsstandards, von der Fahrzeugkonfiguration bis zur Übergabe des Fahrzeugs an den Kunden. Die offizielle Eröffnung des Werkes in Manchester ist daher ein wichtiger Schritt. Das Werk reiht sich in unser Netzwerk hochflexibler Produktionsstätten ein und ermöglicht es uns, schnell auf lokale Marktanforderungen zu reagieren", betont Andreas Schmitz, Vorstandsvorsitzender bei Schmitz Cargobull. Boris Billich, Vertriebsvorstand von Schmitz Cargobull, ergänzt: "Mit dem neuen Werk in Manchester können wir unseren Kunden in Großbritannien und Irland Trailer liefern, welche die spezifischen Anforderungen des Marktes erfüllen, und gleichzeitig mit zuverlässigen und bewährten Chassis-Lösungen zu den niedrigsten Gesamtbetriebskosten beitragen. Zudem werden Überführungskosten, CO2-Emissionen und Durchlaufzeiten minimiert."

Das neue Schmitz-Cargobull-Werk in Großbritannien ist der jüngste von insgesamt zehn Produktionsstandorten in Deutschland (Altenberge, Vreden, Gotha), Litauen, Spanien, Slowakei, Türkei, Australien und Südafrika. Die 7500 Quadratmeter große Produktionsfläche in Manchester bietet eine Gesamtkapazität von 60 Einheiten pro Woche im Ein-Schicht-Betrieb. Das 1000 Quadratmeter große Ersatzteillager sichert die schnelle Versorgung vor Ort, teilt das Unternehmen mit. Schmitz Cargobull beschäftigt in Großbritannien 72 Mitarbeitende. Geleitet wird das Team von Paul Avery, Managing Director Operations, und Colin Maher, der seit Januar 2023 die Position des Managing Director Sales & Services innehat. "Wir wollen die Transportunternehmen in Großbritannien und Irland mit unserem umfassenden Angebot an zuverlässigen und innovativen Transportlösungen bestmöglich unterstützen. Dazu gehören mitunter Fahrzeuge in kundenspezifischer Ausstattung und kurze Lieferzeiten."