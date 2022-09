Die Geschäftsführer der HBD Facility Service GmbH Peter Fellner, Isabella Staudinger und Markus Staudinger (v.l.) freuen sich über die neue Lightlift 17.75 Performance IIIS. Foto: Dorn Lift

Lauterach/Österreich (ABZ). – Seit über 20 Jahren biete die HBD Facility Service GmbH mit Sitz in Attnang-Puchheim alle Arbeiten rund um die Immobilie an. Von der Unterhaltsreinigung über den Winterdienst und die Grünanlagenpflege bis zur professionellen Fassadenreinigung ist nach Auskunft des Unternehmens alles dabei.

Mittlerweile beschäftigt dieses circa 45 Mitarbeiter und betreut 200 Wohnanlagen in Oberösterreich. Im Bereich der gerüstlosen Höhenarbeiten definiert die HBD Facility GmbH eigenen Angaben zufolge neue Möglichkeiten. Hier wird großer Wert auf hochtechnische Sicherheitsstandards gelegt. Kürzlich lieferte der Arbeitsbühnenspezialist Dorn Lift GmbH aus Lauterach in Vorarlberg eine neue Raupen-Arbeitsbühne Lightlift 17.75 Performance IIIS Lithium an die HBD Facility GmbH. Neben reibungsloser Rundumbetreuung der Kunden legen die Geschäftsführer Peter Fellner, Isabella Staudinger und Markus Staudinger nach eigenem Bekunden großen Wert auf die Umwelt.

Neben der vielseitigen Einsetzbarkeit überzeugte die Hinowa Lightlift 17.75 Performance IIIS auch zusätzlich dadurch, dass es die Arbeitsbühne akkubetrieben gibt.

Aufgrund der kompakten Bauweise und dem geringen Gewicht der Lightlift 17.75 Performance IIIS wird fast jeder Einsatzort erreicht. Die Raupen-Arbeitsbühne kann wahlweise mit einem Verbrennungs- oder Lithium Ion Antrieb ausgestattet werden und lässt sich komfortabel mittels Pkw-Anhänger transportieren.