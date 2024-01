Der Tadano CC 38.650-1 Gittermast-Raupenkran zählt zum Fuhrpark des skandinavischen Krandienstleisters Nordic Crane. Foto: Tadano Europe

Lysaker/ Norwegen (ABZ). – "Der CC 38.650-1 ist ein absolut ausgereifter und zuverlässiger Kran, der aufgrund seiner enormen Stärke und seiner großen Flexibilität für eine große Bandbreite an Jobs einsetzbar ist – von Industrie- und Infrastruktur-Projekten bis hin zum Aufbau großer Windkraftanlagen", erklärt Nordic Crane Geschäftsführer Morton Heli-Hansen.

Der Fuhrpark des Krandienstleisters mit Sitz in Hisingen bei Göteborg umfasst unter anderem rund 300 All-Terrain- und Raupenkrane von 10 bis 750 t, die das Unternehmen auf den unterschiedlichsten Baustellen, in Industrieanlagen oder auch bei Ölförderprojekten einsetzt.

Die Entscheidung für den Tadano CC 38.650-1 Gittermast-Raupenkran sei dem skandinavischen Unternehmen nicht schwergefallen.

Bereits kurz nach der Übernahme des Krans sei er bei einem Straßenbau-Projekt gefordert worden: Beim Heben von zwei 54 m langen, 7 m breiten und 135 t schweren Autobrücken in Lysaker bei Oslo habe sich der Kran keine Blöße gegeben. "Wir haben den CC 38.650-1 für diesen Job mit 60-Meter-SSL_2 und 39,5 Meter Superlift-Mast konfiguriert. Das Gegengewicht lag bei 165 plus 50 Tonnen und der Superlift-Tray war mit 250 Tonnen gerüstet. So konnte der CC 38.650-1 die Lasten mit einem Bruttogewicht von 147 Tonnen problemlos in einem Radius von 42 Metern heben, schwenken und zielgenau absetzen – so, wie wir uns das vorgestellt hatten", berichtet Heli-Hansen.

Rostock (ABZ). – Das Kran- und Schwerlastunternehmen Sarens hat vor Kurzem das erste Gerät des neuen Liebherr-Raupenkrans LR 12500-1.0 im Rostocker Hafen übernommen. Den symbolischen Schlüssel übergab Sophie Albrecht, Mitglied des Verwaltungsrats der Liebherr International AG, an Marc Sarens, Director & Member of the Board bei Sarens. Das global agierende belgische Unternehmen will den neuen Liebherr-2500-Tonnen-Raupenkran laut eigener Aussage vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien einsetzen, beispielsweise für das Handling von Offshore-Windkraftanlagen.

Marc Sarens (l.) nimmt den symbolischen Schlüssel des LR 12500-1.0 von Sophie Albrecht (Mitglied des Verwaltungsrats der Liebherr International AG, r.) entgegen . Foto: Liebherr

Carl Sarens, Director Technical Solutions, Projects & Engineering, erläutert: "Die Kapazität des LR 12500-1.0 ist enorm. Einsätze im Bereich der erneuerbaren Energien, wie hier in Rostock, stehen für den Raupenkran besonders im Fokus. Das Handling von Offshore-Windkraftanlagen in Häfen wird immer wichtiger und die Einzelgewichte der Komponenten steigen stetig. Der Erstaufbau des neuen Kranes hat sehr gut funktioniert."

Sarens hat dem neuen Raupenkran einen eigenen Namen gegeben und ihn einem langjährigen Mitarbeiter gewidmet: "Straffen Hendrik". Das flämische Wort "straffen", das Stärke, Güte, Robustheit bedeutet, charakterisiert den erfahrenen Mitarbeiter Hendrik Sanders. Er arbeitet seit mehr als 30 Jahren bei dem belgischen Unternehmen und ist als Projektplaner für Großkrane zuständig. Im Hafen von Rostock wird der LR 12500-1.0 in Tandemhüben mit einem Liebherr LR 1800-1.0 über einen Zeitraum von rund acht Wochen 50 Monopiles mit bis zu 9 m Durchmesser, 90 m Länge und einem Gewicht von mehr als 1400 t ins Wasser heben. Inklusive der Lastaufnahmemittel haben die beiden Krane Bruttolasten bis zu 1750 t zu bewegen. Die Monopiles, riesige Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen, werden dann schwimmend zu einem Spezialschiff gezogen, das sie dann zu dem in Bau befindlichen Offshore-Windpark Baltic Eagle bringen wird. Er liegt etwa 30 km nördlich der Insel Rügen.