München (ABZ). – Das Bauunternehmen Porr hat kürzlich laut eigener Aussage die Auszeichnung "Deutschlands begehrteste Produkte & Services 2024" erhalten. Das renommierte F.A.Z.-Institut untersuchte zum wiederholten Mal im Rahmen einer Social-Listening-Studie, die Unternehmen für die Nutzer besonders attraktiv sind. Porr Deutschland platzierte sich 2024 in den Top 5 in der Kategorie "Bauunternehmen".

Porr Deutschland platzierte sich 2024 laut eigener Aussage in den Top 5 in der Kategorie "Bauunternehmen". Foto: Porr

Ein Jahr lang wurden für rund 12 800 Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Millionen Onlinequellen analysiert und mithilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet. Die Nennungen der Unternehmen wurden den Themenfeldern Preis- Leistungs-Verhältnis, Kundenzufriedenheit, Begehrtheit, Qualität und Weiterempfehlung zugeordnet und hinsichtlich ihrer Tonalität bewertet.

Die Punktwerte für das jeweilige Ranking wurden Porr zufolge branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten errechnet. Zu 80 Prozent floss das Social Listening in die Bewertung der Performance ein und zu 20 Prozent die Nutzerreaktionen. Am Ende erreichten rund 8,5 Prozent der Unternehmen einen überdurchschnittlich guten Punktwert und erhielten das Prädikat "Deutschlands begehrteste Produkte & Services 2024".

Claude-Patrick Jeutter, technischer Geschäftsführer von Porr in Deutschland, freut sich laut eigener Aussage über die Auszeichnung: "Was die Kolleginnen und Kollegen in unseren verschiedenen Geschäftseinheiten tagtäglich leisten, ist außergewöhnlich."

Bei komplexen Bauprojekten wie dem Elbtunnel für SuedLink, dem Bürokomplex Sellerstraße 17 in Berlin oder der B3 Südschnellweg in Hannover zählten Faktoren wie ein hohes Termin- und Kostenbewusstsein, ein interdisziplinäres Projektmanagement sowie eine geschlossene Teamleistung. "Das Ergebnis der Studie zeigt die Wertschätzung, die ihnen unsere Kunden entgegenbringen und ist vor allem eine Bestätigung ihrer Arbeit", sagte Jeutter.