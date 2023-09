An Patrik Lindqvist (SMP-Konzernchef, l.) ging im Jahr 2022 die Geschäftsführung offiziell von Franz-Josef Bellinghausen, der die deutsche Tochtergesellschaft mitgegründet hat, über. Foto: SMP

Kempen (ABZ). – "Zum 30-Jährigen schenken wir unseren treuen Kunden bei der Bestellung eines SMP-Tiltrotators ST4, ST6 oder ST10 mit S-Typ Schnellwechsler noch drei Löffel dazu. Diese Sonderaktion ist gültig bis zum 31. Oktober 2023", sagt SMP-Konzernchef Patrik Lindqvist. Mit dieser Sonderaktion feiert das Tochterunternehmen des schwedischen Herstellers von Baumaschinenzubehör seinen Geburtstag. Seit dreißig Jahren betreut die SMP Parts GmbH vom niederrheinischen Kempen aus die Kundschaft des schwedischen Herstellers von Anbaugeräten und Baumaschinenzubehör SMP Parts AB in Deutschland.

Die schwedische Muttergesellschaft SMP Parts AB entwickelt und produziert seit 1980 Anbaugeräte für Minibagger, Baggerlader, Mobil- und Kettenbagger und gehört zu den größten Anbietern von Anbausystemen für Baumaschinen in Europa. Neben dem SMP-Tiltrotator, der laut Hersteller mit seiner 360-Grad-Drehfunktion und einem Schwenkbereich von 40 Grad zu jeder Seite eine ungeahnte Flexibilität beim Baggereinsatz eröffne, umfasst die Produktpalette Schnellwechselsysteme, verschiedenste Löffel und Greifer, Reiß- und Losbrechzähne sowie viel Sonderzubehör, das man häufig gezielt auf individuelle Kundenanforderung hin baut.

1993 von Franz-Josef Bellinghausen gegründet



Die deutsche Tochtergesellschaft SMP Parts GmbH wurde 1993 von Franz-Josef Bellinghausen gegründet, um die ausgereiften und soliden schwedischen Produkte näher an die Kunden in Deutschland und Mitteleuropa heranzubringen, so das Unternehmen. Seit 2022 steht die Tochtergesellschaft unter der direkten Führung des Konzernchefs Patrik Lindqvist und betreut heute nicht nur Kunden in Deutschland, sondern auch in Österreich, der Schweiz und den Benelux-Ländern. Auf diesen Märkten gehöre das Unternehmen laut eigener Aussage mit seiner Spezialität, dem SMP Tiltrotator, zu den Marktführern.

Der Schwenkrotator ist vor 30 Jahren noch weitgehend unbekannt in Mitteleuropa gewesen, während er laut Hersteller in Skandinavien längst seinen hohen Nutzwert bewiesen hatte. Dort werde heute fast jeder Hydraulikbagger mit einem solchen Zusatzwerkzeug ausgerüstet, das den Einsatz der Maschine wesentlich effizienter mache. "Der SMP Tiltrotator erhöht die Sicherheit und Produktivität des Baggers um etwa 35 Prozent", so Patrik Lindqvist und weiter: "Es können viel mehr verschiedene Arbeiten damit gemacht werden. Das spart nicht nur Kosten ein, sondern ist auch gut für unsere gemeinsame Umwelt."

Mit professionellen Mitarbeitern



Das Unternehmen betreue seine Kunden mit professionellen Mitarbeitern. "Unsere erfahrenen Monteure mit ihren komplett ausgerüsteten Fahrzeugen sind innerhalb von 24 Stunden bundesweit am Einsatzort", sagt Patrik Lindqvist. Am Standort in Kempen befinde sich ein 400 Quadratmeter großes Lager, aus dem Anwender mit allen üblichen Umbauplatten und -sätzen über Nacht versorgt werden können, berichtet der Hersteller. Außerdem lagern dort Schnellwechsler für die gängigsten Maschinen verschiedener Fabrikate. Weiterhin befindet sich in Kempen ein Reparaturbetrieb für Servicearbeiten und Umbauten von Arbeitswerkzeugen.