Regensburg (ABZ). – Bei der Rototilt GmbH blickt man zuversichtlich in das Jahr 2024. Mit weiteren personellen Verstärkungen und dem Umzug an einen deutlich größeren Standort, der über moderne Räumlichkeiten, größere Lagerkapazitäten sowie eine Demofläche verfügt, wird die Marktposition in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter ausgebaut, erklärt das Unternehmen.

Rototilt hat seinen Hauptsitz in Schweden und erweitert jetzt in Deutschland. Foto: Rototilt

Wolfgang Vogl, Geschäftsführer der Rototilt GmbH prognostiziert zum Abschluss des Jahres 2023, dass das Jahr zwar schwächer gewesen sei, aber es dem Unternehmen gelungen zu sei, auf dieselben Zahlen zu kommen wie im Vorjahr. "Wir blicken positiv in die Zukunft, denn vor allem mit unserem vollhydraulischen Schnellwechslersystem QuickChange konnten wir diejenigen Bereiche ausgleichen, die die Erwartungen nicht ganz erfüllt haben."

Er berichtet, dass das Feedback auf die neue RC-Serie gigantisch gut gewesen sei. Speziell die neuen RC-Joysticks, die neben dem IF Design Award und den Red Dot Award auch noch mit dem German Innovation Award ausgezeichnet worden sind, fänden viel Anklang. Äußerst positiv wird auch das neue Steuersystem aufgenommen, das eine Reihe neuer Möglichkeiten – etwa eine Hilfestellung für die Arbeit mit Palettengabel – bietet und mit seiner Servicefreundlichkeit punktet. "Über RC-Connect ermöglichen wir zudem einen exzellenten Fernsupport – sowohl zur Fehleranalyse als auch zu Software-Updates."



Wolfgang Vogl, Geschäftsführer der Rototilt GmbH, erwartet weiteres Wachstum. Foto: Kai-Werner Fajga

Im vergangenen Jahr hat Rototilt zudem eine ganze Reihe weiterer Produkte auf den Markt gebracht, etwa Adapterrahmen und neue Greifer. "Unsere Entwicklungsingenieure waren zuletzt sehr aktiv und haben zahlreiche neue Lösungen sowie Optimierungen bestehender Systeme konzipiert." Im Vordergrund stünden die Anforderungen der Kunden, die sich nicht zuletzt aufgrund des Facharbeitermangels veränderten. "Wir hören den Kunden genau zu und erarbeiten gemeinsam mit ihnen das passende Werkzeug für ihren Einsatz. Ein ganz wichtiges Thema zuletzt war die Komplettierung der RC-Serie bis hin zum kleinen RC1."

Nach 22 Jahren am Standort Regensburg zieht die Rototilt GmbH im März dieses Jahres in den Gewerbepark Wiesent bei Wörth an der Donau. Denn das Unternehmen braucht eigenen Angaben zufolge mehr Fläche. "Der neue Standort ist unserem Wachstum geschuldet und auch der Tatsache, dass uns in Folge der stark gestiegenen Nachfrage nach Tiltrotatoren und vollhydraulischen Wechslern immer mehr Kunden besuchen. Darauf war unser bisheriger Unternehmenssitz überhaupt nicht ausgelegt", erklärt Wolfgang Vogl. Der neue Standort ist rund 20 Kilometer von Regensburg entfernt und verfügt Anschluss an die A3. Da er neu gebaut wird, ist er exakt auf unsere Anforderungen und Bedürfnisse angepasst. Auch bezüglich des Geschäftsjahrs 2024 zeigt sich Vogl optimistisch. "Ich gehe davon aus, dass wir insbesondere im Bereich der vollhydraulischen Wechsler weiteres Wachstum erleben werden, das betrifft sowohl Tiltrotatoren mit vollhydraulischen Wechslern als auch die vollhydraulischen Wechsler für den Baggerdirektanbau." Natürlich würden dabei auch neue Produkte eine wichtige Rolle spielen, etwa Rototilt mit Likufix von Liebherr.