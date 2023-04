Starke Partner für die Vermietung – Martin Sicking GmbH ist neuer Mietpartner im Swecon-smartrent-Verbund (v. l.): Jan Sicking (Geschäftsführer Martin Sicking GmbH), Marvin Kempkes (Verkauf Martin Sicking GmbH), Thomas Kremser (Regionalleiter Vermietung West, Swecon Baumaschinen) und Karsten Skupin (Händlerbetreuung Swecon Baumaschinen). Foto: Swecon

Ein weiteres Ziel des Konzeptes sei es, als Dachorganisation neben den firmeneigenen Mietparks, auch Geräte angeschlossener Mietpartner anzubieten. Gleichzeitig erhalten die Mitglieder des Verbundes Zugriff auf die Mietparkflotte von Swecon. Dies sorgt für die physische Auslastung der Mietflotte bei allen Beteiligten. Im nördlichen Kreis Borken ist seit Juni 2021 die Martin Sicking GmbH aus Stadtlohn als Händlerpartner von Swecon tätig, nachdem man bereits über zehn Jahre im Vertrieb und Service zusammengearbeitet hat. Die Kooperation zwischen den beiden Unternehmen hat sich weiter intensiviert, denn das Stadtlohner Traditionsunternehmen ist nun auch als Mietpartner innerhalb des Swecon smartrent-Verbundes aktiv.

"Wir freuen uns darüber, dass wir nun noch enger mit der Martin Sicking GmbH zusammenarbeiten und ein hochkarätiges neues Mitglied für unser Netzwerk gewinnen konnten", erklärt Thomas Kremser, Regionalleiter Vermietung West bei der Swecon Baumaschinen GmbH. Jan Sicking, Geschäftsführer des Unternehmens in dritter Generation, ist überzeugt von dem Konzept, das Swecon smarent seinen Partnern bietet. "Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1957 hat sich unser Tätigkeitsfeld kontinuierlich weiterentwickelt. Angefangen mit Schmiede und Schlösserei, die mein Großvater geführt hat, haben wir Berührungspunkte zur Landtechnik bekommen, woraus dann Kompetenzen und Know-how im Bereich Baumaschinenmechatronik entstanden sind. Mit Swecon haben wir seit Jahren einen starken Partner an unserer Seite. Nun haben wir die Vermietung von Baumaschinen als Geschäftsfeld mit Perspektive für unser Unternehmen identifiziert und freuen uns auf die neuen Aufgaben in der Vermietung von Volvo-Baumaschinen", so Jan Sicking.

Die Kunden des Unternehmens seien an Austauschgeräten interessiert, falls sich das eigene Gerät im Service befindet und sie wünschen sich neben Service und Vertrieb auch die Möglichkeit beim gleichen Ansprechpartner zuzumieten, so der Geschäftsführer des Stadtlohner Unternehmens. "Das Miteinander innerhalb des Netzwerkes ist für uns ein ganz großer Pluspunkt in der Argumentation für die Teilnahme. Über Swecon und die weiteren Mitglieder haben wir Zugriff auf ein großes Portfolio an Geräten, das auch Spezial- und Großmaschinen wie Dumper einschließt. Sogar auf die neuen Elektromaschinen können wir über die Mietparks von Swecon smartrent zugreifen", berichtet Jan Sicking. "Dies ist für unsere Kunden sicher sehr spannend hier zu mieten und zu testen. Vor allem für die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe kann der Einsatz zum Beispiel eines Elektroradladers von großem Interesse sein." Swecon-Regionalleiter Thomas Kremser freut sich über das Engagement: "Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Jan Sicking und seinem Team. Jeder weitere Mietpartner im Swecon smartrent Netzwerk treibt den Ausbau unseres Konzeptes und unsere Vision einer flächendeckenden Vermietung von Volvo Baumaschinen weiter voran."