Berlin (ABZ). – Rund 500 Bauunternehmen trafen sich jüngst beim Tag der mittelständischen Bauwirtschaft in Berlin, zudem die Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen (BVMB) geladen hatte. "Wir können und müssen mehr bauen in Deutschland!" – lautete die zentrale Forderung von Martin Steinbrecher, Präsident der BVMB, anlässlich des Events.

Er betonte zugleich die Bedeutung der Baumittelständler, die nach wie vor eine tragende Säule der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft seien. "Wir schaffen Werte, wir schaffen Arbeitsplätze, wir schaffen Zukunft", betonte Steinbrecher. Scharfe Kritik übte er an der Bundesregierung. Eine unzuverlässige Förderkulisse und Turbulenzen beim Bundeshaushalt hätten neben einem ohnehin schwierigen Zinsumfeld den Baumittelstand "sehr irritiert". Neben einer Professionalisierung der Verwaltung und einem Abbau überbordender Bürokratie fordert die BVMB insbesondere ein Bekenntnis der Politik zu Bauinvestitionen. "Wir gemeinsam dürfen nicht zulassen, dass die Schuldenbremse zu einer Investitions- und Wachstumsbremse wird", forderte Steinbrecher.

Vertreterinnen und Vertreter von rund 500 mittelständischen Bauunternehmen waren zum traditionellen Austausch und Neujahrsempfang nach Berlin gekommen. Sie zeigten sich engagiert und selbstbewusst. "Der Baumitteltand ist geprägt von Kampfgeist und Offenheit für Neues", betonte BVMB-Präsident Michael Steinbrecher. "Es hat keinen Zweck, die Hände in den Schoß zu legen und sich dem eigenen Schicksal zu ergeben", verwies er auf die aktuell kritische Lage der Bauwirtschaft vor allem im Wohnungsbau.

In den Sparten Kraftwerks-, Energie- und Infrastrukturbau seien die Auftragsbücher dagegen durchaus gut gefüllt. Steinbrecher hält insoweit auch nichts davon, in der Bauwirtschaft von Personalabbau zu reden oder damit zu drohen. "Wir brauchen unsere Fachkräfte und müssen weiter attraktive Arbeitsplätze bereitstellen." Die Devise in den herausfordernden Zeiten müsse daher heißen: "Machen!"

Steinbrecher rief die Politik "zu einem echten Dialog" und einer intensiven Zusammenarbeit zwischen der mittelständischen Bauwirtschaft, der Politik und allen relevanten Akteuren auf: "Lassen Sie uns gemeinsam Strategien entwickeln, um die bürokratischen Hürden zu senken, Verwaltungen leistungsfähiger zu machen und das Planen und Bauen weiter zu beschleunigen."