Tetyana Hammel nimmt nach 15 Jahren Abschied von ihrer Position als Geschäftsführerin und Gesellschafterin der Arjes GmbH. Durch ihre Wurzeln und familiären Bindungen zur Maschinenbau-Branche in der Ukraine konnte sie dem Unternehmen zufolge bedeutende Schritte für die wirtschaftliche Strategie von Arjes initiieren und somit entscheidend zum Wachstum und Erfolg des Unternehmens beitragen. Darüber hinaus war sie in den vergangenen Jahren auch in der Veranstaltungsplanung, Organisation und Durchführung internationaler Messen engagiert.

