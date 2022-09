Harald Kugler, Inhaber und Geschäftsführer von Harald Kugler Gabelstapler – Service & Vermietung. Foto: Toyota Matrial handling

Seit Kurzem gehört Harald Kugler Gabelstapler – Service & Vermietung zum Vertragshändlernetz von Toyota Material Handling Deutschland. Der Händler verfügt nach eigener Aussage über langjährige Erfahrung im Staplergeschäft.

"Die letzten Jahre haben gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, auf ein duales Vertriebssystem zu setzen. Wir freuen uns daher sehr, mit der Firma Harald Kugler Gabelstapler einen so kompetenten und erfahrenen Partner für TMHDE gewinnen zu können", sagt Jan Lorenz, Geschäftsführer von Toyota Material Handling Deutschland. "Mit nun 16 Vertragshändlern und zwölf eigenen Niederlassungen erreichen wir kontinuierlich eine flächendeckende Präsenz in Deutschland. Wir sind somit nah an unseren Kunden, was nicht nur für das Neugeschäft, sondern auch für die Bereiche Miete & Gebrauchtgeräte sowie den Kundendienst extrem wichtig ist", erklärt Oliver Glaser, Leiter Vertrieb Deutschland bei TMHDE.

Das inhabergeführte Stapler-Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Ostrach wird zukünftig mit rund 25 Mitarbeitenden Toyota-Kunden in den Gebieten Schwäbische Alb, Oberschwaben, Bodensee und Allgäu betreuen. "Gemeinsam mit meinem Team freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Toyota Material Handling", betont Harald Kugler, Inhaber und Geschäftsführer. "Die Partnerschaft mit Toyota gibt uns als Händlerbetrieb die Möglichkeit, nicht nur Stapler, sondern tatsächliche Lösungen, die den Materialfluss unserer Kunden effizienter machen, zu verkaufen. Dabei geht es sowohl um Automatisierung, Flottenmanagement, Konnektivität als auch um Fahrertrainings, einen zuverlässigen Service oder passende Regallösungen."

Nun bietet der Vertragshändler die Produkt- und Lösungspalette von Toyota Material Handling an. Dazu zählen vor allem Neugeräte im Bereich Gabelstapler und Lagertechnik als auch ein breites Angebot an Gebraucht- und Mietstaplern sowie ein Kundendienst.