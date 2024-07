Die Universität Stuttgart zeichnet Prof. Klaus Fischer mit der Ehrendoktorwürde Dr.-Ing E.h. aus. Der Inhaber der Unternehmensgruppe fischer erhielt diese besondere Auszeichnung für sein außergewöhnliches Engagement im Bereich der Wissenschaft sowie für seinen großen Einsatz für die Universität Stuttgart.

So unterstützte Prof. Fischer an der Universität in der Landeshauptstadt bislang mehr als 30 Forschungsvorhaben, finanzierte zwei Stiftungsprofessuren und ein Masterprogramm. Hinzu kommen weitere Auszeichnungen seiner Unternehmensgruppe.