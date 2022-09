Guteneck (ABZ). – Wenn es um umfassende Serviceleistungen geht, dann steht der individuelle Kundenbedarf für das Unternehmen Uplifter an erster Stelle, heißt es in einem Statement der Verantwortlichen.

Das Team führt Service- und Wartungsarbeiten in der Meisterwerkstatt im Firmenhauptsitz der Uplifter-Zentrale durch. Möglich ist auch die Arbeit direkt vor Ort beim Kunden; möglich macht das eine mobile Serviceflotte, die deutschlandweit unterwegs ist.

Regelmäßig prüfen

Die regelmäßige Überprüfung von Maschinen und Geräten ist ein wesentlicher Baustein für eine lückenlose Funktionalität, hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer. Die professionelle Wartung der Uplifter-Mitarbeitenden trage dementsprechend wesentlich zur Sicherheit vor Ort und zum Werterhalt der Investition bei. Im Zuge seiner Serviceleistungen garantiert Uplifter nach eigener Aussage kurze Reaktionszeiten, hohe Ersatzteilverfügbarkeit und die gewissenhafte Durchführung aller Wartungs- und Reparaturarbeiten.

An Stellschrauben gedreht

Darüber hinaus hat Uplifter an einigen Stellschrauben gedreht und technische Vereinfachungen umgesetzt. Dazu zählt den Verantwortlichen zufolge auch die Beschleunigung der Prozesse rund um Hebe- und Transportaufgaben.

Bei Ausfällen "on site" repariert

Maeda-Minikrane, Valla-Mobilkrane und Glaslifter kann das Seviceteam bei Ausfällen meistens direkt "on site" reparieren. Sollte die Reparatur einen größeren Zeitaufwand verlangen, wird die Maschine in die Werkstatt transportiert. Im Parallelverfahren stellt Uplifter eine Ersatz-Maschine zur Verfügung. Auch kleinere Geräte wie Glassauger, Handsauger, Paneelsauger und Steinsauger sowie die Glasmontagegeräte, Glastransportwägen, Treppensteiger bis hin zu Transporthelfern werden von uns nicht nur vertrieben, sondern auch gewartet, geprüft und repariert. Über das Leistungs- und Produktportfolio von Uplifter können Interessierte sich auf dem Freigelände Nord am Stand N218 (Lübecker Straße) informieren.