Schlüchtern (ABZ). – Die Brüder Peter und Stefan Jökel, Geschäftsführer der Jökel Bau GmbH im hessischen Schlüchtern, wurden in Berlin mit dem Heribert-Späth-Preis geehrt. Der höchste Ausbildungspreis des Handwerks wurde ihnen für ihre innovative Nachwuchsansprache und wegweisenden Ansätze in der Berufsorientierung verliehen.

Stefan und Peter Jökel (v. l.), Geschäftsführer der Jökel Bau GmbH im hessischen Schlüchtern . Foto: Bensing & Reith

"Stefan und Peter Jökel zeigen mit ihrem Engagement für Ausbildung und Bildung in herausragender Weise, wie stark Handwerksbetriebe in ihren Regionen verwurzelt sind und diese prägen. Mit spannenden Events wie der Nacht der Ausbildung oder ausbildungsbegleitenden Schulungen holen die Unternehmer gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern die Jugendlichen in ihrem Alltag ab und begleiten sie passgenau in den Ausbildungs- und Berufsalltag", begründete Thomas Keindorf, MdL, Präsident der Handwerkskammer Halle (Saale) und Vorsitzender der Mitgliederversammlung der Stiftung für Begabtenförderung im Handwerk, die Auszeichnung.



Auch Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe, gratuliert beiden Geschäftsführern des Mitgliedsunternehmens: "Die Nachwuchsförderung ist für die Bauwirtschaft essenziell, um junge Menschen für unsere Branche zu begeistern, den Fachkräftemangel zu bekämpfen und den demografischen Herausforderungen zu begegnen. Mit ihrem Engagement zeigen die beiden Unternehmer, dass sich innovative Ansätze immer lohnen. Kein Wunder, dass die baugewerblichen Unternehmen 80 Prozent aller Branchenlehrlinge ausbilden. Wir gratulieren beiden Unternehmern ganz herzlich!"

Die von den Unternehmern initiierte Nacht der Ausbildung hebt die Berufsorientierung auf ein neues Niveau. Jugendliche werden mit kostenlosen Shuttle-Bussen von Betrieb zu Betrieb gefahren, um den späteren Ausbildungs- und Arbeitsalltag vor Ort zu erleben. Das innovative Konzept verfolgt das Ziel, Jugendliche aktiv in den Ausbildungs- und Berufsalltag zu integrieren. Zusätzlich ist Jökel Bau gemeinsam mit Edeka und Sparkasse Initiator der "JES!"-Initiative, bei der die Unternehmen durch einen gemeinsamen Markenauftritt in der Berufsorientierung kooperieren und ihre Auszubildenden durch Schulungen, Lehrgänge und Veranstaltungen während der Ausbildung begleiten.

Der mit 3000 Euro dotierte Heribert-Späth-Preis für besondere Ausbildungsleistungen im Handwerk wird seit 1997 vergeben. Die Stiftung für Begabtenförderung im Handwerk e. V. zeichnet jährlich aktive Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber aus, die sich in besonderem Maße für die Aus- und Weiterbildung ihrer Beschäftigten einsetzen. Die Ehrung findet im Rahmen der Schlussfeier der Deutschen Meisterschaft im Handwerk statt. Namensgeber ist der ehemalige ZDH-Präsident Heribert Späth (1988–96).