Die zeitsparende einlagige Verlegung der Dämmung mit JACKODUR EVO hat sich als Vorteil erwiesen. Foto: Jackon Insulation by Bewi

In Geesthacht wurde die hanseatisch geprägte Firma fündig – und realisierte hier einen Neubau mit modernsten energetischen Standards. Großen Anteil daran hat die neue JACKODUR EVO Umkehrdachdämmung, erklärt der Hersteller Jackon Insulation by Bewi.

"Mit dem Neubau sind wir für die kommenden Jahre optimal aufgestellt", berichtet der geschäftsführende Gesellschafter Carlo Ziesche: "Die Büros bieten großzügige und moderne Arbeitsbedingungen. Und dank der direkten Nähe zur Halle und unserem Bauhof fallen nun viele alltägliche Abstimmungen deutlich einfacher."

Der Umzug aus Hamburg in den sprichwörtlichen Speckgürtel der Metropole hat sich damit vollauf ausgezahlt. "Das 3800 Quadratmeter große Grundstück in der Leibnizstraße in Geesthacht ist ein echter Glücksfall für uns", so Carlo Ziesche weiter.

Zügiger Bauablauf

Bereits ein halbes Jahr nach dem ersten Spatenstich konnten die Mitarbeiter den funktionalen Neubau beziehen. Stolz auf den zügigen Bauablauf und das schnell wachsende neue Areal, hat WZB den Bauablauf regelmäßig mit einer Drohne dokumentieren lassen. Auf zwei Geschossen mit einer Nutzfläche von 450 m² finden die Bauexperten zeitgemäße Arbeitsplätze vor.

"Direkt nach dem Einzug begann die langanhaltende Hitzewelle mit Temperaturen von über 35 Grad. Das war sofort ein echter Härtetest für die Umkehrdachdämmung", berichtet Ziesche weiter.

Die Betondecke wurde aus WU-Beton ausgeführt, gemäß DAfStb Richtlinie (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e. V.) ohne Abdichtungsbahnen. Die Konstruktion hat alle Erwartungen übertroffen und sich im Hitzesommer als effektiver Schutzschild für die darunter liegenden Büroräume erwiesen. "Die Klimaanlage musste überraschenderweise kaum laufen, die Büros wiesen jederzeit ein angenehmes Raumklima auf", so der Geschäftsführer weiter.

Der Grund dafür liegt auf dem Dach: eine 400 mm dicke Dämmung mit JACKODUR EVO 300 Standard SF. Die Neuentwicklung ermöglicht die schnelle und sichere einlagige Verlegung in Dicken bis erstmals 400 mm – bei einem konstanten Lambda-Wert von λD = 0,032 W/(m·K).

Die werksseitig fest miteinander verbundenen Multilayerplatten ermöglichten auf der Baustelle zudem eine besonders sichere und unkomplizierte Handhabung, verbunden mit einer erheblichen Zeitersparnis im Vergleich zu mehreren Dämmlagen.

Material ist langlebig

Dabei ist das XPS-Material druckfest, maßstabil, feuchtigkeitsunempfindlich, verrottungsfest und absolut langlebig. Ergänzt wurde der Umkehrdachaufbau mit JACKODUR EVO um das JACKODUR Dachvlies WA sowie einer Auflast aus mindestens 5 cm Kies 16/32.

Mit dieser maßgeschneiderten Lösung erzielt das bekieste Umkehrdach einen laut Hersteller herausragenden Wert: Der U-Wert beträgt lediglich 0,08 W/(m² x K). Der hohe energetische Standard lag beiden Geschäftsführern, Wachsmuth und Ziesche, persönlich am Herzen, um einen Beitrag zu Ökologie und Klimaschutz zu leisten.

Einen Großteil der benötigen Energie gewinnt WZB zudem in Eigenregie mit der Photovoltaikanlage auf dem Hallendach. Für den Winter sind somit deutlich verringerte Heizenergieverbräuche im Vergleich zum bisherigen Firmensitz zu erwarten.

"Sowohl mit WU-Betondächern als auch mit der JACKODUR Dämmung haben wir bereits umfassende und positive Erfahrungen in zahlreichen Projekten gesammelt", unterstreicht Carlo Ziesche. Die Entscheidung, die bewährte Umkehrdachtechnologie auch für den eigenen Büroneubau zu nutzen, lag somit auf der Hand.

"Die im Vorfeld geführte persönliche Beratung zum Einsatz eines neuen Produktes sowie die Abwicklung und der Service bei der Bauausführung durch Jackon Insulation by Bewi waren überzeugend und vorbildlich.

Daher haben wir gern an der Erarbeitung konstruktiver Lösungen zur Anwendung des neuen JACKODUR-Produktes mitgewirkt", erläutert Carlo Ziesche, Bauunternehmer mit über 30-jähriger Branchenerfahrung.

Als Hersteller von Dämm- und Bauplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) ist Jackon by Bewi nach eigenen Angaben seit über 35 Jahren erfolgreich am Markt im In- und Ausland tätig. Mit mehr als 300 Mitarbeitern betreibt das Unternehmen zwei Standorte in Deutschland sowie Tochtergesellschaften in Belgien, Frankreich und der Schweiz.

Die Produkte trügen durch ihre wärmedämmenden Eigenschaften zu einem nachhaltigen, energieeffizienten Bauen bei. Darüber hinaus hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge wachstumsstarke Märkte in zahlreichen industriellen Anwendungsbereichen erschlossen.