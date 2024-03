Massen (ABZ). – Heiko Zemmler, Geschäftsführer, Gesellschafter und Gründer der Zemmler Siebanlagen GmbH, wird zum 30. April 2024 seine operative Tätigkeit in dem von ihm gegründeten Unternehmen beenden. Mit dem 2018 vollzogenen Zusammenschluss mit der LIG GmbH als Gesellschafter, hat der Unternehmer frühzeitig seine Nachfolge vorbereitet.

Das Team des Siebanlagenherstellers: Heiko Zemmler (geschäftsführender Gesellschafter von Zemmler, v. l.) übergibt an Mathias Fritsche (Prokurist und ab 1. Mai 2024 Geschäftsführer von Zemmler) und Nancy Otto (Prokuristin bei Zemmler ab 1. Mai 2024). Ferdinand Doppstadt ist Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der LIG GmbH, die das Unternehmen übernimmt. Foto: Zemmler

"Für mich war der Zusammenschluss mit der LIG GmbH eine bewusste Entscheidung, um das Unternehmen zukunftssicherer aufzustellen und ganz besonders das internationale Wachstum und die weitere Markterschließung voranzubringen", so Heiko Zemmler. Die noch von Heiko Zemmler gehaltenen Gesellschafteranteile werden, wie bereits 2018 vertraglich vereinbart, von der LIG GmbH vollständig übernommen. Zum 1. Mai 2024 soll Mathias Fritsche die alleinige Geschäftsführung verantworten.

"Mit Mathias Fritsche haben wir einen erfahrenen Kollegen an Bord, der unser vollstes Vertrauen genießt und schon in den vergangenen zwei Jahren als Betriebsleiter und Prokurist das Unternehmen erfolgreich mitgestaltet hat und die zukünftige Unternehmensentwicklung weiter voranbringen wird", so Ferdinand Doppstadt.

Auch wenn Heiko Zemmler jetzt aus dem Unternehmen ausscheidet und sich anderen Zielen im Rahmen seiner persönlichen Lebensplanung widmet, wird er weiterhin die Entwicklung der neuen Maschinengeneration im Hause Zemmler beratend begleiten.

Zemmler sieht seine nachhaltige Unternehmensaufgabe in der Entwicklung von Technologien zum Recycling verschiedenster Wertstoffe. Durch die Doppeltrommel-Siebanlagen werden natürliche Ressourcen geschont und ein höherer Anteil an werthaltigen Stoffen gewonnen. Inzwischen wurden 700 Maschinen verschiedener Typen überwiegend mit elektrischem Antrieb ausgeliefert. Dies trägt zur Senkung der CO2-Emissionen bei und dient dem Ausbau der Mobilitäts-Elektrifizierung.