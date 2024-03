Bad Lippspringe (ABZ). – Vor dem Hintergrund der Transformation zu mehr Nachhaltigkeit in allen Bereichen der Wirtschaft sind auch die Betonwarenhersteller zunehmend gefordert, ihre Fertigungsprozesse klimaneutral und ressourcenschonend anzupassen.

Mit rund 140 Teilnehmenden erfreute sich die 12. SLG-Werkleitertagung großer Beliebtheit, wie der Veranstalter betont. Foto: SLG

Um seine Mitgliedsunternehmen hierbei zu unterstützen, hat der Betonverband Straße, Landschaft, Garten e. V. (SLG) die 12. Werkleitertagung unter das Motto "Nachhaltige Betonsteinherstellung" gestellt. Der SLG-Vorsitzender Andreas Schlemmer und Matthias Goldschmidt (Geschäftsführer Remei BPB GmbH & Co. KG und Betra GmbH) konnten laut eigener Aussage nahezu 140 Teilnehmende aus den SLG-Mitgliedsunternehmen inklusive der 15 Aussteller der begleitenden Fachausstellung aus den Reihen der Außerordentlichen Mitglieder im Parkhotel Bad Lippspringe zur 12. SLG-Werkleitertagung begrüßen.

Kostensteigerung kritisch beleuchtet

Den Auftakt bildete der Vortrag von Dr. Stefan Löbens, Geschäftsführer Rohstoffe und Umwelt Niedersachsen beim Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e. V. (vero), der die zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Beschaffung von Gesteinskörnungen durch die in Nordrhein-Westfalen geplante Rohstoffsteuer in Verbindung mit der steigenden CO2-Steuer und der gestiegenen Lkw-Maut kritisch beleuchtete.

Der zweite Vortrag widmete sich ebenfalls dem Thema Herausforderungen und Perspektiven für den Rohstoffabbau in Deutschland. In diesem Zusammenhang stellte Ivonne Arenz, Geschäftsführerin für die Bereiche Rohstoffsicherung, Umweltschutz, Folgenutzung und Recht beim Bundesverband Mineralische Rohstoffe e. V. (MIRO), die Nachfrageentwicklung nach Primär- und Sekundärrohstoffen und die damit verbundenen Versorgungslücken bis 2040 in Deutschland vor.

Nach der Mittagspause stellte Sven Lindhorst, Betontechnologe und Produktmanager des diesjährigen Veranstaltungspartners Remei BPB, im Rahmen seines Vortrags "Ökochemie für CO2-reduzierte Betonwaren" die verschiedenen Produktgruppen von Betonzusatzmitteln und deren jeweiliger Einsatzzwecke zur Sicherung der produktions- und produktspezifischen Eigenschaften von Betonwaren unter Verwendung neuer, klinkerarmer und damit CO2-reduzierter Zemente vor.



Verordnung vorgestellt

In einem weiteren Vortrag stellte Dr. Johannes Klein, Leiter der EBV-Güteüberwachungsgemeinschaft BÜV HRS und Referent im Industrieverband Steine und Erden e. V. Neustadt/Weinstraße (VSE), die seit August 2023 gültige Ersatzbaustoffverordnung (EBV) vor, die auf eine bundesweit einheitliche rechtssichere Verwertung von mineralischen Abfällen und Nebenprodukten bei höchstmöglichem Boden- und Grundwasserschutz abzielt. Im Anschluss an die Kaffeepause referierte Zuzana Blazek, ehemalige Senior Researcherin beim Institut der deutschen Wirtschaft und aktuell selbstständige Beraterin, Speakerin und Trainerin, im letzten Vortrag des ersten Veranstaltungstages zum Thema "Nachhaltiges Recruiting – Fachkräfte finden (un)möglich?!

Der zweite Tag wurde durch den Vortrag von Katrin Mees, Abteilungsleiterin Nachhaltiges Bauen und Umwelt im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V. (ZDB) zum Thema "Nachhaltige Beschaffung als Teil des Nachhaltigkeitsmanagements" eröffnet. Aufbauend auf den rechtlichen Grundlagen, insbesondere der EU-CSRD-Richtlinie und der EU-Taxonomie-Verordnung, widmete sie sich schwerpunktmäßig dem Nachhaltigkeitsmanagement, bei dem neben dem ökonomischen Fokus zunehmend auch ökologische und soziale Aspekte bei der nachhaltigen Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen eine zentrale Rolle einnehmen. Abschließend referierten Klaus Buchholz und Martin Abt, Key Account/OEM/Anlagenbau beziehungsweise Vertriebsleiter Deutschland bei der Otto Boge GmbH & Co. KG, zum Thema "Geregelte Drucklufterzeugung auf Basis einer Bedarfsanalyse". Den Abschluss der Veranstaltung bildete die Besichtigung der Betra GmbH in Haaren.