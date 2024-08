Die aufsehenerregende, durch eine Vielzahl wabenförmig versetzter Erkervorsprünge strukturierte Fassade, löst die Grenzen zwischen Innen- und Außenräumen auf. Foto: Bauwerk

Das siebengeschossige Gebäude, entworfen von Architekturvisionär Ben van Berkel, beherbergt 142 Wohneinheiten. Die aufsehenerregende, durch eine Vielzahl wabenförmig versetzter Erkervorsprünge strukturierte Fassade soll die Grenzen zwischen Innen- und Außenräumen auflösen. An der teils terrassenförmig abgestuften Rückseite erweitern langgestreckte Balkone den Wohnraum in Richtung eines begrünten Innenhofs. Mittels des architektonischen Konzepts soll der kompakte Baukörper offen und leicht wirken.

Für den zuverlässigen Halt und die sichere Lastabtragung der filigranen Balkonplatten und Decken sind Schöck Isokorb und die Durchstanzbewehrung Schöck Bole im Einsatz, berichtet die Schöck Bauteile GmbH. Mit dem an der Infanteriestraße 14 in Schwabing-West gelegenen Neubau liefert der Münchner Projektentwickler Bauwerk laut eigener Aussage eine mögliche Antwort auf die Frage, wie angesichts zunehmender Flächenknappheit Wohnen in der Großstadt in Zukunft aussehen könnte.

Der Name Van B ist dabei Programm. Das Konzeptdesign stammt von Ben van Berkel, einem visionären Vordenker und renommierten Architekten, dessen Amsterdamer UNStudio weltweit tätig ist. Mit seinem Ansatz zielt er auf Qualität statt Quantität: "Das Besondere und Einzigartige an Van B ist, dass es eine völlig neue Form des intelligenten Wohnens bietet." Der Entwurf bringe die Notwendigkeit der Reduktion aufs Wesentliche mit den Design-, Qualitäts- und Lifestyle-Ansprüchen moderner Großstädter in Einklang.

Herkömmliche Raumstrukturen lösen sich auf

Dieser spezifischen Zielgruppe biete Van B neben einer ausdrucksstarken Architektur ein nie dagewesenes Wohnerlebnis. Das Gebäude bietet 1-Zimmer-Apartments ab 33 m² sowie Flats mit bis zu drei Zimmern und Flächen bis zu 168 m². Mittels unterschiedlicher Raummodule, sogenannter Plug-ins, die sich leicht an Schienensystemen verschieben oder wegklappen lassen, erhöhen sich die Nutzungsmöglichkeiten um ein Vielfaches. Herkömmliche Raumstrukturen lösen sich auf, verfügbare Flächen werden multifunktional bespielt und können spontan und situationsbezogen geändert werden.

Aufgrund der maximal flexiblen und individuellen Raumnutzung sollen sich so 40 wie 60 m² anfühlen. Den Eindruck verstärken die mit bodentiefen Fensterelementen versehenen Erkervorsprünge und Balkone. Sie schaffen einen nahezu nahtlosen Übergang vom Innen- zum Außenraum, wodurch zusätzliche Weite entsteht.

Richtung Innenhof zeigt sich der Baukörper zweigeteilt mit einer terrassenförmigen Abstufung auf der einen und einer plan vertikalen Fassade auf der anderen Seite. Hier schließen sich 44 vorgehängte Balkone an die Wohnbereiche an. Optisch fallen die filigran ausgeführten Balkonplatten kaum auf, so dass die Fassadengestaltung in sich geschlossen wirkt – ein Gestaltungsanspruch, der sich mit Schöck Isokorb XT Typ K realisieren ließ. Als tragendes Wärmedämmelement für auskragende Bauteile soll er Wärmebrücken minimieren und für einen energieeffizienten Anschluss der Balkonplatte an die Geschossdecke sorgen. Etwa 200 lfd. M. Isokorb wurden bei diesem Projekt verbaut.

Stefan Seifert von BKLS Architekten + Stadtplaner BDA, den ausführenden Architekten, bestätigt: "Wir haben Schöck Isokorb eingesetzt, um eine möglichst filigrane Balkonplatte realisieren zu können. Dadurch konnten wir auf eine Wärmedämmung der Balkonplatte verzichten." Weitere Anwendung fand Schöck Isokorb an der straßenseitig gelegenen Fassade. Für die kleinen Balkone zwischen den Erkervorsprüngen wurde das Bauteil laut Hersteller individuell angepasst.

Filigrane und offene Gestaltung

Auch das Innere des Wohngebäudes profitiere atmosphärisch von der filigranen und offenen Gestaltung. Um die erforderliche Tragfähigkeit der Geschossdecken sicherzustellen, wurde Schöck Bole eingesetzt, so das Unternehmen. Die effiziente Durchstanzbewehrung ermögliche auch bei dünn ausgeführten Decken eine freie Grundrissgestaltung sowie die volle Nutzbarkeit der Geschosshöhen.

Zudem erleichtert Schöck Bole die Berücksichtigung der vielen Öffnungen in Durchstanzbereichen. "Angesichts der 142 Wohneinheiten unterschiedlichster Größen im Van B waren sehr viele Durchbrüche nötig", erläutert Tragwerksplaner Dogan Göktas vom Büro Albrecht und Brettfeld die spezielle Herausforderung, die mit Schöck Bole bewältigt werden konnte. Van B will wegweisend sein für die zukünftige Art zu leben und bietet laut Beteiligten den Bewohnern auch außerhalb der eigenen vier Wände ein attraktives Umfeld. So sollen Gemeinschaftsflächen wie ein Co-Living Space, ein Rooftop Garden oder der Innenhofgarten zum Networken, zu sozialen Kontakten und spontanen Begegnungen oder zum Entspannen einladen. Überdies gebe es viele nachhaltige Mobilitätsangebote wie beispielsweise eine Fahrradreparaturstation, E-Mobility sowie Car- und Bike-Sharing-Dienste.

Ben van Berkel gibt laut eigener Aussage mit seinem Konzeptdesign den Ideen von Sharing Economy, Gemeinschaftsbildung und integrativen Wohnformen architektonischen Ausdruck. "Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig soziale Kontakte für unser Wohlbefinden sind. Aber gerade bei Nachbarn sind solche Begegnungen meist spontan und müssen daher erleichtert werden. Architektur kann dafür einen Rahmen schaffen", erklärt er.