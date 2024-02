Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums stellte Faresin die Teleskoplader-Serie FS Middle vor. Foto: Faresin

Diese Baureihe, die für einen flexiblen und vielseitigen Einsatz in der Landwirtschaft und im Bauwesen konzipiert wurde, umfasst Maschinen mit ausfahrbaren Auslegern mit einer Höhe von 7 bis 10 m und einer Tragfähigkeit von 3,5 bis 4 t. Faresin beschloss eigenen Angaben zufolge, die Serie während des Events im September 2023 vorzustellen, auf der die Unternehmensleitung die vergangenen Erfolge feierte, aber vor allem Zukunftspläne ankündigte, die dem Unternehmen eine führende Rolle in einem zunehmend globalen Aufstieg sichern sollen. Eine Aussage, die die Produktinnovation als treibende Kraft für die Entwicklung des Unternehmens sehen werde.

Genau aus diesem Grund ist das Projekt FS Middle als echter Paradigmenwechsel im Vergleich zur vorherigen Generation konzipiert. Ein Fortschritt auf technologischer Ebene, der die Serie in die Zukunft projiziert, denn sie wurde in Vorbereitung auf die Entwicklungen der "Internet of Things"-Technologie geschaffen, die für das Flottenmanagement und für die Interaktion zwischen Maschinen und Geräten in landwirtschaftlichen Betrieben und auf Baustellen zunehmend strategisch sein wird.

Einfache Bedienung und Fahrerkomfort



Die neuen Teleskoplader FS Middle wurden entwickelt, um auf die immer unvorhersehbareren Nachfrageschwankungen zu reagieren und bieten Präzisionsarbeit, einfache Bedienung und Fahrerkomfort. Mit zahlreichen Konfigurationen und Deutz-Motoren der Stufe V von 55 kW bis 100 kW sind diese Maschinen perfekt an die Bedürfnisse jedes Anwenders angepasst.

Die FS-Middle-Serie wird auf der Agritechnica in Hannover im November der Öffentlichkeit vorgestellt, wo die Besucher dieses technologische Juwel genauer unter die Lupe nehmen können. Der FS Middle zeichnet sich durch das evolutionäre und funktionale Design der FS-Serie aus, die 2021 mit der Compact-Serie eingeführt wurde, mit neuen Hauben, die am rechten Vorderrad deutlich schmaler werden und die Sicht deutlich verbessern. Auch die Kabine wurde so konzipiert, dass sie eine 360-Grad-Sicht bietet und tote Winkel reduziert, einschließlich großer, blendfreier Scheiben und einer verlängerten Windschutzscheibe.

Der Innenraum wurde komplett neugestaltet, um die Ergonomie der Bedienelemente zu verbessern und eine intuitivere Bedienung zu ermöglichen. Über das 5-Zoll- oder 7-Zoll-Display können alle Motorbetriebsparameter und andere Zubehörfunktionen wie Autoradio, Klimaanlage, Scheinwerfersteuerung usw. angezeigt werden. Auf diese Weise hat der Fahrer die Situation immer unter Kontrolle. Die leistungsstarken Voll-LED-Scheinwerfer sind als Straßen- und Arbeitsscheinwerfer an Kabine und Ausleger erhältlich und bieten eine hervorragende Ausleuchtung bei allen Sichtverhältnissen.

Komfortables Fahren

Der neue FS Middle kann mit hydrostatischem Ein-Gang-, Zwei-Gang- oder stufenlosem Getriebe (HVTronic) ausgestattet werden. Das neue hydrostatische stufenlose Getriebe HVTronic sorgt für komfortables Fahren bis zu 40 km/h. HVTronic kombiniert die stufenlose Hubraumveränderung der beiden Hydrostatmotoren mit der neuen mechanischen Übersetzung dank eines zweistufigen Getriebes und einer Lamellenkupplung, die keine Drehmomentunterbrechungen beim Schalten zulässt.

Durch diese Technologie kann sich der Fahrer jederzeit auf eine sanfte Fahrt und maximalen Antrieb verlassen, indem er einfach das Fahrpedal betätigt, verspricht der Hersteller. Das HVTronic-Getriebe ermöglicht laut Faresin auch eine höhere Energieeffizienz: Die beiden hydrostatischen Motoren und die elektronische Steuerung reduzieren den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen hydrostatischen Getriebe, insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten.