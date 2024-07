Mannheim (ABZ). – Die bis vor eineinhalb Jahren unter dem Namen Doosan Construction Equipment bekannte Marke Develon hat sich nach eigenen Angaben erfolgreich auf dem europäischen Markt etabliert. Dies wurde zuletzt auf der Intermat 2024 in Paris deutlich.

Dort und auch bei weiteren Veranstaltungen untermauerte Develon seinen Anspruch, unter dem Motto "Powered by Innovation" mit innovativen und branchenweit führenden Maschinen und digitalen Lösungen die Zukunft und Arbeitsweise in der Baubranche neu zu definieren, heißt es von Unternehmensseite. Die nahe Zukunft der Baumaschinen wird von emissionsfreien beziehungsweise emissionsarmen Fahrzeugen bestimmt werden. Deshalb richtet Develon den Fokus ganz klar auf neue innovative Maschinen und Technologien, die zu CO2-Reduzierung und umfassender Nachhaltigkeit beitragen. Dafür steht beispielsweise der Radlader DL250-FCEV. Dieser kann über ein vielseitiges Einzelplattformdesign mit einem mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen-Kraftpaket ausgerüstet werden und entspricht dann einem Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug. Alternativ ermöglicht der Einbau eines Batteriepakets aber auch den Übergang zu einem BEV (Battery Electric Vehicle).

Erhebliche Kraftstoffeinsparungen, ermöglicht nach Unternehmensangaben auch der Radlader DL420CVT-7. Dieser Vorteil resultiere aus seinem CVT-Getriebe (Continuously Variable Transmission, stufenloses Getriebe), das auf einer permanenten Kombination von Hydraulik- und Mechaniktechnologie basiert und eine sanfte und kontinuierliche Drehzahländerung ermöglicht. Damit kann der DL420CVT-7 automatisch vom hydrostatischen Antrieb bei niedriger Drehzahl zum mechanischen System wechseln, um mit höheren Drehzahlen zu arbeiten. Mit dem stufenlosen Getriebe lassen sich Kraftstoffeinsparungen von bis zu 25 % erzielen.

Sicherheitssystem "Transparente Schaufel"

Einzigartig sind, erklärt der Hersteller, außerdem die Vorteile des DL420CVT-7 in puncto Betriebssicherheit. Denn er ist mit dem Sicherheitssystem "Transparente Schaufel" ausgestattet, bei dem zwei Kameras mit schmutzabweisenden Oberflächen den Bereich vor der Schaufel von oben und von unten aufnehmen. Die Bilder werden mittels einer gebogenen Projektionsmethode und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in einer speziellen Weitwinkelansicht auf einen Spezialbildschirm in der Fahrerkabine übertragen und leuchten den toten Winkel vor der Schaufel aus.

Neue smarte Features wie eine automatische Objekterkennung sollen die Betriebssicherheit noch weiter erhöhen. Der Maschinenführer hat somit den kompletten Arbeitsbereich im Blick; tote Winkel gehören der Vergangenheit an. Wie bei dem innovativen Radladermodell führen auch die autonom arbeitenden Maschinen der Reihe "Concept-X 2-0" die Vorteile kraftstoffsparender Technologien und innovativer Sicherheitsentwicklungen zusammen, erklärt der Hersteller. Auf der Intermat 2024 zeigte Develon erstmals die autonome Planierraupe DD100-CX sowie den autonomen Kettenbagger DX225-CX in Aktion.

Letztgenannter Concept-X 2.0-Bagger ist dank 3D-Steuerung sowie Full Electric Hydraulic (FEH)-Technologie besonders kraftstoffsparend. Develon hat in den vergangenen Monaten verschiedene Branchenveranstaltungen auch dazu genutzt, seinen Kunden und Händlern den neuen Markenauftritt und die Weiterentwicklung des Produkt-Portfolios vorzustellen. So reiste etwa die Ummenhofer Baumaschinen GmbH aus dem baden-württembergischen Pfullendorf mit drei Kunden nach Paris und informierte sich über die breite Develon Produkt-Palette. "Unsere Kunden haben einen guten Eindruck davon bekommen, wie groß und innovativ das Develon Portfolio ist, und dass das Unternehmen weiter Gas gibt und seine Entwicklungen ständig vorantreibt", fasste Ummenhofer-Vertriebsleiter Stephan Kohn seine Eindrücke zusammen.

Gerade die Concept-X 2.0-Technologie untermauert nach Kohns Einschätzung gemeinsam mit weiteren smarten Lösungen wie etwa der Transparenten Schaufel oder dem hochmodernen drahtlosen Flottenüberwachungssystem Develon Fleet Management die Technologieführerschaft von Develon. Besonders beeindruckt zeigte er sich von den vielen Lösungen für mehr Betriebssicherheit: "Für Develon hat der Sicherheitsaspekt höchste Priorität. Das kommt auch bei unseren Kunden sehr gut an."

Schnelle Beantwortung

Der Betriebssicherheit und vor allem auch der Optimierung der Maschinenverfügbarkeit dient auch das neue Develon Uptime Center (DUC) für Europa, das Develon im tschechischen Prag in Betrieb genommen hat. Mit dem DUC möchte Develon durch digitale Servicetechnologien und die schnelle Beantwortung von Remote-Supportanfragen die Produktivität seiner Kunden, Händler und Vertriebspartner steigern.

Das DUC fungiert dabei als zentraler Netzknoten für die Überwachung des Zustands und der Verfügbarkeit von verschiedenen digitalen Assets. Durch die Zusammenführung von Daten aus unterschiedlichen Quellen erzeugt Develon eine umfassende grafische Übersicht über wichtige Systeme und Dienste der Maschinen. Anhand dieser Einblicke in die Systemleistung kann das Unternehmen potenzielle Probleme rechtzeitig erkennen und im Ernstfall schnell darauf reagieren und die Kunden oder Händler informieren.

Durch die fortlaufende Überwachung von Fehlercodes kann Develon vorbeugende Wartungsmaßnahmen durchführen und potenzielle Ausfälle verhindern. Anhand der Auswertung von Daten aus der Ölanalyse lassen sich potenzielle Probleme im Zusammenhang mit den Maschinenschmierstoffen erkennen und Wartungspläne optimieren.