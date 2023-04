Anker in die Zukunft setzen: Mit Leistungen im Bereich BIM schafft es fischer nach eigener Aussage, auch in der fortschreitenden digitalen Transformation der Bauindustrie als kompetenter und verlässlicher Projektpartner zu agieren. Foto: fischer

Waldachtal (ABZ). – Entlang des Lebenszyklus' von Bauwerken bietet fischer Leistungen für die vernetzte Planung und Steuerung mit Building Information Modeling (BIM) an. Die Möglichkeiten der Unterstützung umfassen digitale Zwillinge der fischer Befestigungs- und Systemlösungen und BIM-Engineering-Dienstleistungen. Zum Angebot gehören auch BIM-to-Field- und Field-to-BIM-Services sowie intelligente und integrierte Monitoring-Lösungen. Somit optimiert fischer nach eigener Aussage die Planung, den Bau und den Betrieb von Bauwerken.

Digitale Zwillinge der fischer Befestigungs- und Systemlösungen sowie fischer BIM-Engineering-Dienstleistungen sollen Grundlagen und Instrumente für den Erfolg von Bauprojekten bilden. Field-to-BIM-Services von fischer sollen zugleich die Bestandsaufnahme und Modellierung ermöglichen. Für schnellen Baufortschritt vor Ort sollen fischer BIM-to-Field-Support zur Übertragung von Plandaten des BIM-Modells auf die reale Baustelle sorgen. Intelligente Überwachungslösungen mitsamt sensorintegrierten Befestigungsprodukten in Kombination mit dem neuen Cloudmodul fischer Construction Monitoring gewährleisten laut Hersteller den sicheren, effizienten und dauerhaften Bauwerks- und Anlagenerhalt.

Digitale Zwillinge



Erhöhte Effizienz bei Bauprojekten sowie die Einhaltung von Zeitplänen und Kostenrahmen gehören zu den BIM-Vorteilen. Das fischer-Spektrum umfasst nach eigenen Angaben zu diesem Zweck digitale Zwillinge der fischer Befestigungs- und Systemlösungen einschließlich Einlegeteile (fischer Ankerschienen), Fassaden-Unterkonstruktionen, Installations- und Brandschutzsysteme.

Mit fischer Dienstleistungen sowie kunden- und projektspezifischen Lösungen im BIM-Engineering gelingt laut Hersteller die Implementierung von Informationen ins Gebäudemodell – vom Konzeptentwurf bis zur maximalen Detailmodellierung. So unterstütze fischer Kunden bei der idealen Auswahl, Bemessung und Modellierung der fischer Befestigungs- und Systemlösungen bis hin zur Erstellung von digitalen Modellen und Baugruppen, die nach den jeweiligen kunden- und projektspezifischen Anforderungen optimiert sind.

Die digitalen Zwillinge der Produkte und Systeme von fischer sind in den Revit-kompatiblen Formaten des Software-Herstellers Autodesk auf der fischer Internetseite sowie auf den Plattformen bimobject und MagiCloud zum kostenfreien Download verfügbar. Die Objekte werden vorwiegend als Revit-eigene Familien bereitgestellt, die sich einfach und optimal bearbeiten und duplizieren lassen. Passend zu den individuellen Anforderungen der Kunden und Projekte verfügen sie über weitere Zusatzfunktionen oder können auch seitens fischer bedarfsgerecht angepasst werden.

Unterstützung vor Ort



Hinzu kommen umfassende Möglichkeiten der Unterstützung von fischer vor Ort. Dazu gehört BIM-to-Field-Support mittels digitaler Modelle. So kann der fischer Roboter BauBot nach eigene Aussage den kompletten Montagevorgang von Befestigungen selbstständig übernehmen. Dadurch steigert er auf Großbaustellen die Produktivität und schützt Anwender vor Emissionen, wie gesundheitsbedenklichem Bohrstaub und Lärmbelästigung. Auf Basis von BIM-Daten bewegt sich der BauBot selbstständig auf der Baustelle, bohrt, reinigt die Bohrlöcher und setzt Befestigungsmittel. Den kompletten Montagevorgang arbeitet der Befestigungsroboter in einem Stück ab, indem Fortbewegung und Werkzeugwechsel automatisiert erfolgen. Selbstständig sucht er die jeweiligen Befestigungspunkte an der Decke, an der Wand und auf dem Boden.

Als weiterer BIM-to-Field-Service ermöglicht der Einsatz einer Robotik Total Station (RTS) die präzise Positionierung von Bohrungen oder vormontierten Bauteilen auf der Baustelle. Außerdem umfasst der fischer Vor-Ort-Support Montageschulungen und digitale Lösungen zur Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Smarte Tools ermöglichen es, wichtige Angaben zur korrekten Montage zu dokumentieren. Mit fischer Field-to-BIM-Services lassen sich zudem Daten von der Baustelle aufnehmen und in das Gebäudedatenmodell überführen. Die Möglichkeiten umfassen die Bestandsaufnahme und Modellierung, inklusive Analyse und Verarbeitung der Punktwolke sowie As-Built-Dokumentation zur 3D-Darstellung der vorhandenen Struktur.

Darüber hinaus vernetzt fischer mit neuen und innovativen Überwachungslösungen für Bauwerke und Anlagen die Welt der Befestigungstechnik mit Mess-Systemen. Dabei kommen die sensorintegrierten Produkte SensorAnchor und SensorDisc zum Einsatz.