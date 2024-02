Die Mesh AG hat eine Technologie entwickelt, um komplexe Bewehrungskörbe durch ein automatisiertes Vorfertigungsverfahren herzustellen. Knapp eineinhalb Jahre nach der bauma treffen wir Ammar erneut, diesmal in Köln bei der digitalBAU. Seitdem ist viel passiert. Die Mesh AG hat den Schritt in die Industrie gewagt. Was genau das bedeutet und wie Menschen und Roboter auf der Baustelle zusammenarbeiten können, erzählt Ammar Mirjan im Interview.

Baustelle Zukunft. Mesh AG – Komplexe Stahlbewehrungen robotergestützt herstellen – Ein Update. Von Zeppelin Lab GmbH. Quelle: Youtube.