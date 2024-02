Akii- und zamics-Teammitglieder am akii-Stand auf einer der vergangenen digitalBAU-Messen in Köln (Jasmin Sterling, 2. v. r.). Foto: Zeppelin Lab

Während akii sein digitales Schließsystem für die Baustelle vorstellt, präsentiert zamics seine IoT-Lösung (IoT= Internet of Things) für digitales Gerätemanagement. Konnektivität ist das Kernthema der digitalBAU 2024, in dem sich beide wiederfinden. Für Christian Marx, Co-Founder von zamics, liegt das auf der Hand, denn "wir nutzen IoT-Technologien, um den Geräte- und Werkzeugpark von Bauunternehmen zu vernetzen und zu verwalten". Und auch für Jasmin Sterling, Sales- & Partnership Managerin bei akii, ist "die vernetzte Baustelle" das verbindende Thema, "weil wir bei der Entwicklung von akii natürlich weiterdenken und uns auf der Baustelle mit anderen Produkten digital vernetzen wollen". Beide Startups präsentieren sich bei der digitalBAU unter dem Motto "We create solutions" mit der Zeppelin Rental GmbH und der Zeppelin Baumaschinen GmbH in Halle1. "Gemeinsam werden wir ein starkes Portfolio an digitalen Lösungen für die Baustelle vorstellen", sagt Franca Grosse, Verantwortliche für Messeorganisation im Zeppelin Lab. Das Zeppelin Lab selbst führt in Köln seine Videoreihe "Baustelle Zukunft" weiter. Das für die bauma 2022 entwickelte Format wird über Innovationen der Messe berichten.Die digitalBAU 2024 findet vom 20. bis 22. Februar 2024 statt. akii und zamics stellen ihre Produkte in Halle 1, Stand 229, vor.