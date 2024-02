Digitalisierung am Bau ist das große Thema auf der digitalBAU 2024. Damit kennt sich Lukas Olbrich, CEO und Co-Founder von Sablono aus.

Sablono ist bereits 2013 mit seiner digitalen Lösung für die Prozesskollaboration im Bauablauf gestartet, hat schnell den internationalen Markt in den Fokus genommen und sich bereits 2015 bei der Digital Construction Week in London präsentiert. Gemeinsam vergleichen Lukas und Wulf das englische Messeformat mit der digitalBAU und sprechen über die Potentiale der Digitalisierung in der deutschen Bauwirtschaft.