Werneck (ABZ). – Die wm meyer Anhänger GmbH (wm meyer) – laut eigenen Angaben seit Jahren Vorreiter in der Entwicklung und Produktion moderner Bauwagen – bietet die Modelle BW 1537/206 Speed, BW 1545/206 Speed sowie BW 1550/206 Speed neben der Basisausführung nun auch in einer Comfort-Version mit zusätzlicher Serienausstattung an.