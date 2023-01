Beáta Nándori ist neue Geschäftsführerin für Finanzen zur Weiterentwicklung der Zweigstelle in Ungarn bei Kuhn. Nándori war zuvor als CFO bei Kuhn tätig. Als neue Geschäftsführerin für Finanzen verantwortet sie die beiden Bereiche "Ladetechnik" und "Baumaschinen". Ihr Ziel ist dabei laut eigener Aussage die erweiterte Nutzung bestehender Synergien zur Errichtung einer schlagkräftigen Finanzabteilung. Ihre internationale Ausbildung hat sie unter anderem an der Universität Hamburg sowie der Universität für Wirtschaftswissenschaften Budapest durchlaufen und dabei vielfältige Fähig- und Fertigkeiten erworben, die ihr in ihrer neuen Position zugute kommen.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Personen bestellen

Themen Newsletter Zur Person bestellen

Unternehmens Presseverteiler Kuhn bestellen