Staubbindung mit einer Staubbindemaschine von Nebolex Umwelttechnik GmbH während der Rückbauarbeiten. Foto: Nebolex

Staubbindung durch Wassernebel ist eine erfolgreiche Maßnahme zur Eingrenzung von unerwünschten Staubemissionen. Verwendete Storz C Schläuche wie Feuerwehren diese nutzen, lieferten bisher, so die Nebolex Umwelttechnik GmbH immer sehr unbefriedigende Ergebnisse. Enormer Wasserverbrauch, Pfützenbildung, Personeneinsatz. Die maßgeschneiderte Lösung sind mobile Staubbindemaschinen von klein bis ganz groß, wenn unterschiedliche Einsatzorte gefordert sind.



Staubbindemaschinen sind vollautomatische Hochleistungsturbinen mit unterschiedlichen Wurfweiten und vielfältigen Anwendungsgebieten. Zum Einsatz kommt ein Einstoffsystem. Hier wird das eingehende Wasser durch die eingebaute Druckerhöhungspumpe komprimiert und mit einem Druck von etwa 20 bar durch Spezialdüsen vernebelt, erklärt das Unternehmen. Die Zerstäubung erfolgt allein aufgrund des Wasserdrucks.

Düsen sind in drei Düsenkränzen verbaut



Modernste Ventiltechnik zum Regulieren des Wasserdurchsatzes entscheidet über die Größe der einzelnen Wassertropfen. Dies ist ein wichtiges Kriterium für die Qualität der Staubbindung. Die Mischung macht's, große Wassertropfen sind für die Wurfweite notwendig, kleine Wassertropfen bilden eine größer Gesamtoberfläche des Wassers und binden so wesentlich mehr in der Luft wirbelnde Staubpartikel. Die Staubentstehung wird auf ein Minimum reduziert.

Die Düsen sind in drei Düsenkränzen verbaut und können nach Bedarf zu und abgeschaltet werden. Der Feuchteeintrag ist so je nach Materialeigenschaft sehr gering, heißt es weiter. Für mittlere Wurfweiten ist die Standard 3035 mit einer Reichweite von bis zu 30 m für kleinere Abbrucharbeiten oder Materialumschlagplätze geeignet. Mit einer Reichweite von bis zu 50 m wird die Elite 5040 für Abbrucharbeiten aller Art, vor allem in innerstädtischen Zonen eingesetzt.

Für kleinere Indoorarbeiten eignet sich die Standard 2010. Elite steht dabei für die Ausführung mit Winterbetrieb. Der Düsenkranz wird beheizt und somit ein Zufrieren verhindern. Die Neigung und Schwenkung der Maschine erfolgt je nach Modell manuell oder per Funkfernbedienung.

Druckloser Zulauf mit Wasser



Alle Modelle können auf Standfüßen, Rädern oder einem Gelenkteleskoparm geliefert werden.

Die Maschinen werden über einen drucklosen Zulauf mit Wasser versorgt. Dies kann über einen Wassercontainer oder einen Tankwagen erfolgen. Die verbaute Filtertechnik filtert feinste Schwebestoffe heraus und schützt die Düsen vor Verstopfung. Ebenso wird ein 32-Ampere-Stromanschluss benötigt, erklärt der Hersteller.

Auch bei der Geruchsbindung sind Nebolex-Maschinen im Einsatz. Beim Kompostieren oder bei Recyclingarbeiten entstehen oftmals unangenehme Gerüche. Bakterien verursachen den natürlichen Verfall mit einem schlammigen, gammeligen Gestank. Schon in geringster Konzentration wird diese Substanz von Menschen erschnuppert und als unangenehm bis erschreckend empfunden.

Die Lösung basiert auf der Verwendung von Wassernebel und einem speziellen Zusatzstoff zur Geruchsbindung. Die Vernebelung mit Wasser ist effizient.

Mobile Nebelkanonen werden mit Vorratsbehälter und Dosiereinheit ausgestattet. Je nach Bedarf wird das Geruchsbindemittel in geringen Mengen dem Wasser zugeführt und zerstäubt.

Der so entstandene Sprühnebel umhüllt und bindet sofort und permanent die übelriechenden Geruchsmoleküle in der Luft. Zusätzlich bleibt der leichte Sprühnebel schwebend und bildet keine Wasserpfützen. Alle Maschinen können mittels Funkfernbedienung einfach gesteuert werden. Staub- und Geruchsbindemaschinen; ein Powerpaket für alle industriellen Branchen, heißt es seitens des Herstellers.