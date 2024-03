Die neue MSM Schwenktraversen-Dehnfuge beim Einbau. Sie hat laut Hersteller eine Lebensdauer von über 100 Jahren. Foto: Maurer

Maurer hat dort nach eigenen Angaben erstmals auf einer deutschen Autobahn eine MSM Schwenktraversen-Dehnfuge mit einem Dehnweg von 550 mm eingebaut. Durch den Einsatz des im Lagerbau verwendeten Gleitmaterials MSM erreiche dieser Fahrbahnübergang eine Lebensdauer von 100 Jahren.

Die 444 m lange, achtfeldrige Dultenaugrabenbrücke ist eine Stahlverbundkonstruktion mit je einem Überbau pro Fahrtrichtung. Als Teilstück der BAB A 98 zwischen Rheinfelden und Lörrach wurde 2002 der erste Überbau mit je einem Fahrstreifen eröffnet. 2010 wurde der zweite Überbau eröffnet, der dadurch eine zweispurige Befahrbarkeit in beiden Fahrtrichtungen erlaubt.

2020 wurde die neuere Brücke kurzzeitig während Sicherungsarbeiten gesperrt. Es hatten sich Setzungen zwischen 30 und 80 mm an den westlichen Widerlagern eingestellt. An beiden Überbauten wurden die Übergangskonstruktionen saniert. Diese Konstruktionen, auch Dehnfugen genannt, überbrücken den Spalt zwischen dem Brückenüberbau und dem Widerlager. Der Spalt verändert sich in Brückenlängsrichtung aufgrund von Temperaturänderungen oder einwirkenden Lasten.

Während die Übergangskonstruktion des südlichen Überbaus instandgesetzt werden konnte, kam für den nördlichen, älteren Überbau eine Neukonstruktion zum Einsatz – erstmals auf einer deutschen Autobahn die neue MSM Schwenktraversen-Dehnfuge.

Schwenktraversen-Dehnfugen werden seit Jahrzehnten in anspruchsvolle Brücken eingebaut, zum Beispiel in die mit 4608 m längste Hängebrücke der Welt, die Çanakkale-1915-Brücke in der Türkei. Sie erlauben Bewegungen von bis zu 3 m und gegebenenfalls mehr sowie Verdrehungen in alle Richtungen. Die Schwenktraversen tragen die obenliegenden, parallelen Profile, die auch Lamellen genannt werden, heißt es von Unternehmensseite. Die Traversen verlaufen leicht schräg zur Fahrtrichtung und sorgen so dafür, dass sich die öffnenden und schließenden Bewegungen der Brücke gleichmäßig auf die Dichtprofile zwischen den Stahlprofilen verteilen.

Maurer hat die Schwenktraversen-Dehnfugen fundamental weiterentwickelt. Komplett neu ist die Lagerung der Lamellen: Statt in einfachen Elastomerlagern laufen die Profile in W-förmigen MSM-Lagern. Die so genannten Katamaran-Lagerung macht die gesamte Übergangskonstruktion leistungsfähiger. Durch MSM und die besonderen Lagerform gleiten die Profile leichter und präziser über die Traversen. Das verhindert Zwängungen und erhöht die Lebensdauer, erklärt das Unternehmen.