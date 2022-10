Der Kettenbagger 320 electric kommt mit 22 t Einsatzgewicht und 320-Kilowattstunden-Batterie mit 600 V. Foto: Caterpillar/Zeppelin

Garching (ABZ). – Viele Bauunternehmen wollen die Energiewende in eine kohlenstoffärmere Zukunft unterstützen und fragen sich, ob eine Baumaschine ohne Dieselmotor einen Lösungsansatz bietet. Auf der bauma 2022 lässt sich Caterpillar erstmals in die Karten schauen und zeigt zusammen mit Zeppelin vier batterieelektrische Prototypen besonders häufig eingesetzter Baumaschinen – den Cat-Minibagger des Typs 301.9, den mittelgroßen Bagger 320, den mittelgroßen Radlader der Bezeichnung 950 GC und das kompakte Modell 906.

Integriertes Onboard-Ladegerät



Die Maschinen verfügen über von Caterpillar entwickelte Batterien und jeweils ein integriertes Onboard-Ladegerät passender Größe. Eine Offboard-Schnellladeoption wird ebenfalls zur Verfügung stehen. Der Cat-Minibagger 301.9 und der 906 werden voraussichtlich die ersten im Handel erhältlichen Typen sein.

"Caterpillar ist gut positioniert, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, einschließlich der Senkung der Emissionen auf der Baustelle", sagte Tony Fassino, Präsident der Construction Industries Group. "Es ist wichtig, dass wir unseren Kunden heute auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit verschiedene Lösungen anbieten, neben elektrischen Baumaschinen auch Maschinen, die mit erneuerbaren Kraftstoffen betrieben werden, oder Technologien, die die Kraftstoffeffizienz erhöhen. Bei der Entwicklung neuer Maschinen-Generationen werden wir technologieoffen vorgehen und Nachhaltigkeit als wichtigstes Ziel verfolgen."



Das Radlader-Modell 906 electric hat ein Einsatzgewicht von 6,2 t und ist mit einer 64 kWh starken Batterie mit 300 V ausgestattet. Foto: Caterpillar/Zeppelin

Caterpillar verfügt nach eigener Aussage über sehr lange Erfahrung bei der Entwicklung und dem Betrieb elektrifizierter Maschinen mit seinen Stromaggregaten, Lokomotiven, großen Bergbaumaschinen sowie den dieselelektrischen Baumaschinen – wie zum Beispiel dem Dozer des Typs D6 XE, dem Radlader 988K XE oder den großen Muldenkipper-Modellen 794 AC bis 798 AC. Die von Caterpillar entwickelten Batterien für die neuen Elektromaschinen werden auch für andere Industrieanwendungen verfügbar sein teilt das Unternehmen mit.

Für mehrere Anwendungen



Aufbauend auf der Caterpillar-Technologie verfügt die Lithium-Ionen-Batteriereihe über ein modulares Design, das flexible Konfigurationen für mehrere Anwendungen bietet. Die Batterien sind so konstruiert, dass sie an die Leistungsanforderungen der Industrie und der Kunden angepasst werden können und die Nachhaltigkeit während ihres gesamten Lebenszyklus maximieren, einschließlich Recycling und Wiederverwendung am Ende der Lebensdauer.

"Unsere elektrifizierten Produkte nutzen unsere umfassende Systemintegrationserfahrung und sind darauf ausgelegt, die Leistung zu erbringen, die Kunden von Caterpillar erwarten", sagt Joe Creed, President der Energy & Transportation Group. "Wir konzentrieren uns darauf, unseren Kunden zu helfen, den optimalen Produkt- und Energielebenszyklus auf der Baustelle zu erreichen, damit sie die Wertschöpfung maximieren und ihre Gesamtbetriebs-kosten minimieren können." Caterpillar SARL ist auf der bauma am Stand A4.336 zu finden, Cat beziehungsweise Zeppelin Baumaschinen am Stand B6.106 und unter FM.709/1.