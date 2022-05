Mit der Cat-Maschine des Typs MH3040 präsentieren Caterpillar und Zeppelin einen leistungsstarken 40-Tonnen-Umschlagbagger mit großzügiger Reichweite und beachtlichem Hubvermögen. Der neue Smart-Mode-Betrieb passt die Motor- und Hydraulikleistung automatisch an die Arbeitsbedingungen an, um den Kraftstoffverbrauch zu senken, während der Power-Mode konstant maximale Leistung liefert, um die Produktivität zu optimieren. Der kraftstoffsparende Motor bietet einen bis zu 25 Prozent niedrigeren Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum Vorgänger, versichert der Hersteller. Wie alle Cat-Bagger der neuen Generation ist die Maschine mit einer elektrohydraulischen Vorsteuerung ausgestattet. Durch die Joysticklenkung entfällt die klassische Lenksäule zugunsten verbesserter Sichtverhältnisse. Foto: Caterpillar/Zeppelin

Neue Baumaschinen in Aktion sehen – das ist der Kern der Doppelmesse RecyclingAKTIV und TiefbauLIVE, die vom 5. bis 7. Mai 2022 auf dem Messegelände in Karlsruhe stattfindet. Auch Zeppelin wird auf der Messe vertreten sein und möchte mithilfe neuester Technologie zeigen, welches Potenzial in den Cat-Geräten steckt und wie sie sich wirtschaftlich einsetzen lassen.

Wenn es um den Schrott- und Metallumschlag geht, empfehle sich die Cat-Maschine des Typs MH 3024. In Karlsruhe wird der Bagger eine Schredderanlage mit einem Polypgreifer beschicken. In der neuen Anbaugeräte-Arena zeigt Cat einen Mobilbagger der Bezeichnung M318.

Er fungiert als Trägergerät für unterschiedlichste Anbaugeräte. Ziel sei es, die Vielseitigkeit bei Einsätzen im Abbruch und Recycling in der Aufbereitung und Sortierung von Wertstoffen möglichst realitätsnah zu demonstrieren. Ebenso hat Zeppelin die Cat-Walze CS 66B mit im Gepäck, um ihre Verdichtungsleistung auf einer weiteren Musterbaustelle vorzuführen.

Am Zeppelin-Stand erwartet ein Expertenteam von Industrial & Waste die Besucher, die sich informieren können, was Zeppelin für die jeweiligen Branchen im Messegepäck hat. Auch wenn der Cat-Kettenbagger 340 UHD mit Pulverisierer MP332 dort einen festen Platz hat, geht die Präsentation über die reine Technik und Ausrüstung hinaus – denn auch im Bereich vernetzte Baumaschine gibt es stetig neue Entwicklungen, die Zeppelin den Messeteil-nehmern näherbringen will.

"Wir möchten Besuchern Lösungen aufzeigen und Impulse an die Hand geben für die Herausforderung einer zunehmend digitalisierten, automatisierten und vernetzten Baustelle. So wird im Rahmen der Besucherrundgänge den Themen Digitalisierung und Telematik eine besondere Bedeutung zukommen und es werden gezielt Anbieter angesteuert, die praxisnahe Lösungen aufzeigen", erklärt Projektleiterin Olivia Hogenmüller von der Messe Karlsruhe. Eine Anlaufstelle wird Zeppelin sein. "Die Unternehmen in Abbruch und Recycling auf dem Weg in die Digitalisierung brauchen mehr denn je zuverlässige Maschinen und transparente Prozesse. Mit unseren Tools aus den Bereichen Telematik und Condition Monitoring liefern wir die passende Ergänzung zu unseren leistungsstarken Bau-maschinen", versichert Anke Hadwiger, Leitung Messen, Events & Trainings bei Zeppelin.

Interessierte finden Caterpillar/Zeppelin am Messestand F540.