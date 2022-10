Daniel Marczinkowsky wurde zum CEO von Xella Deutschland ernannt. Zeitgleich tritt Patrik Polakovic seinen Posten als Chief Procurement Officer und Leiter des Einkaufsteams der Xella-Gruppe an. Beide Kollegen haben dem Unternehmen zufolge ihre Verantwortungsbereiche in den letzten Jahren durch große Herausforderungen geführt und damit einen großen Beitrag zum Erfolg von Xella geleistet. Daniel Marczinkowsky kommt aus den eigenen Reihen und war zuletzt Head of Purchasing der Xella-Gruppe. Der studierte Betriebswirt arbeitet bereits seit 2008 im Xella-Einkauf und hatte dort verschiedene leitende Positionen inne. Patrik Polakovic hatte den Vorsitz der Geschäftsführung der Xella Deutschland 2016 übernommen. Unter seiner Führung hat Xella Deutschland in den letzten sechs Jahren Ergebnisse stets kontinuierlich verbessert. Der gelernte Betriebswirt ist seit 2014 im Unternehmen tätig.

