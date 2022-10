Kranübergabe des LTM 1120-4.1 an Tatuapé (v. l.): Fabio Azevedo (Liebherr Brasil), Daniel Garzon Rodrigues, Denys Garzon Rodrigues (beide Guindastes Tatuapé) und Rene Porto (Liebherr Brasil). Der Kran wird auf der M&T Expo in São Paulo ausgestellt. Foto: Liebherr

Seit Dezember 2021 hat der erste LTM 1120-4.1 bei Tatuapé bereits bei mehreren Einsätzen mit seiner Effizienz und hohen Mobilität überzeugt. Der nun gelieferte zweite Kran ist nach der Ausstellung auf der Messe M&T EXPO in Sao Paulo vorerst für Wartungsarbeiten in Windparks in Brasilien eingeplant. Tatuapé schätzt vor allem die Zuverlässigkeit und Qualität der Liebherr-Produkte. Seit mehr als zwei Jahrzehnten besteht die Partnerschaft zwischen Liebherr und dem brasilianischen Unternehmen.

Erste Maschine ging im November 2021 nach Brasilien

Nachdem bereits im November 2021 der erste LTM 1120-4.1 vom Hamburger Hafen nach Brasilien zum Kran- und Schwertransportunternehmen Guindastes Tatuapé verschifft wurde, fand nun die Übergabe des zweiten bestellten Krans statt.

Der 4-Achser ist das 400. Gerät aus dem Fuhrpark von Tatuapé und deshalb mit einer besonderen Metallic- Lackierung versehen. Er wird Ende August auf der Messe M&T EXPO in Sao Paulo ausgestellt werden. Tatuapé sieht den neuen LTM 1120-4.1 zunächst für Wartungsarbeiten in Windparks vor. Aufgrund seines langen Auslegers ist er für diese Arbeiten prädestiniert, teilt der Hersteller mit.

Maximale Hubhöhe von 91 Metern

Der LTM 1120-4.1 biete mit 66 Metern Länge einen der längsten Ausleger dieser Kranklasse. Mit einer Gitterspitze erreicht er eine maximale Hubhöhe von 91 Metern und verfügt auch in steiler Stellung über hohe Tragkräfte. Trotz seines niedrigen Gesamtgewichts für einen 4-Achser verfügt der Liebherr- Mobilkran über eine Tragkraft von 120 Tonnen. Der starke Krantyp ist mit modernster Krantechnologie ausgestattet: Die variable Abstützbasis VarioBase und der veränderbare Ballastradius VarioBallast machen Einsätze bei extremen Bedingungen sicherer und flexibler, erklärt Liebherr.

"Im Vergleich zu einem Kran mit fünf Achsen, den wir für ähnliche Einsätze verwendet haben, gewinnen wir mit einem Kran mit nur vier Achsen an Effizienz: wirtschaftlicheres Umsetzen und besserer Zugang zu engen Bereichen", hebt Denys Garzon Rodrigues, kaufmännischer Direktor von Guindastes Tatuapé, die kompakte Bauweise und Wendigkeit des starken 4-Achsers hervor.

Leicht zu lenken und verlässlich im Dienst

Der erste LTM 1120-4.1 den Tatuapé bereits seit Monaten im Einsatz hat, überzeugte mit hoher Mobilität und leichter Manövrierbarkeit. Auch bei Wartungsarbeiten von Windkraftanlagen hat sich der Kran bereits bewährt. "Seine Leistung war ausschlaggebend für den Erfolg der Einsätze!", berichtet Rodrigues. "Wir sind mit der Leistung und Effizienz des neuen Mobilkrans sehr zufrieden, so wie wir mit allen unseren Liebherr-Produkten sehr zufrieden sind", so Rodrigues weiter.

Die Partnerschaft zwischen Tatuapé und Liebherr besteht bereits mehrere Jahrzehnte. "Ein großer Teil unseres Erfolgs hängt eng mit der Zuverlässigkeit und Qualität der Liebherr-Produkte zusammen."