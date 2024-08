Das Branchentreffen findet am 8. und 9. November 2024 im Congress-Zenturm in Hannover statt und wird auch online übertragen. Veranstalter ist das Energie- und Umweltzentrum am Deister. Anke Nordt von der Universität Greifswald erklärt in ihrem Plenarvortrag, wie Schilf und Rohrkolben aus Paludikultur für Dämm- und Baustoffe genutzt werden können. Ergänzend dazu stellen Professoren des Fraunhofer Instituts für Bauphysik und der Jade Hochschule Einsatzmöglichkeiten von Rohrkolben sowie Erfahrungen mit Demo-Objekten vor.

Ressourcen schonen und Müll vermeiden – darum geht auch es im Themenblock zum zirkulären Bauen. Wiebke Ahues von LXSY Architekten präsentiert Projekte, die nach den Prinzipien der Kreislaufgerechtigkeit realisiert wurden. Neben den Vorträgen bieten sich Gelegenheiten zum Netzwerken, unter anderem beim Conference Dinner und bei einem interaktiven Workshop, bei dem sich Praxiserfahrene mit Studierenden austauschen.

Auf der Fachausstellung kommen Teilnehmende mit Anbietern von Dienstleistungen und Produkten in Kontakt. Unternehmen der Branche sind eingeladen, sich dort zu präsentieren. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter: www.effizienztagung.de.