Das neue EZR15SET beinhaltet demnach neben zwei Einhandzwingen – mit Aufsatz am Unterteil und Führung mit 12 x 6,5 mm bis 12 x 8 mm Nutenabmessung am Oberteil – zusätzlich noch zwei spezielle Adapter. Auf das Oberteil aufgeschoben, kann die Zwinge dann auch Schienen mit 12 x 1,8 mm Nutenabmessung befestigen. Das komplette Set bietet durch werkzeugloses Um- und Aufstecken der Einzelteile einzigartig viele Anwendungsmöglichkeiten: Einerseits lassen sich Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt und dank neuem Adapter auch Bosch und Mafell sicher fixieren. Andererseits übernehmen die Zwingen mit 75 kg Power normale Spann- und Spreizarbeiten – sogar übergreifend – und können in Profilen sowie auf Arbeitstischen eingesetzt werden.

Die Zwingen sind ergonomisch in der Handhabung. Ihr 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene sorgt für sicheren Zugriff aus beiden Richtungen. Dank des im Griff positionierten Lösehebels kann der Gleitbügel schnell verstellt und die Zwinge nach vollendeter Arbeit entfernt werden. Ein in die Schutzkappen integriertes Kreuzprisma erlaubt selbst das Fixieren runder, spitzer und kantiger Teile.

Auch in puncto Robustheit macht Bessey nach eigenen Angaben keine Kompromisse. So bestehen Ober- und Unterteil aus glasfaserverstärktem Polyamid und die Hohlprofilschiene aus vergütetem sowie brüniertem Stahl. Des Weiteren wird die Griffmechanik durch ein Kunststoffgehäuse vor Staub und Spänen geschützt.