Kompatibel mit allen Werkzeugen auf der M18-Plattform, bietet der neue Akku unter allen Bedingungen eine gute Kombination aus Größe, Gewicht und Leistung, so der Hersteller. Foto: Milwaukee

Neu im Programm ist der Akku M18 FORGE mit 6 Ah, der zugleich den Start einer neuen, leistungsverbesserten Akkuserie für das M18-System markiert. Mit aktuell über 290 kompatiblen Lösungen für professionelle Anwender ist dies das am schnellsten wachsende Akkusystem am Markt. Der neue M18 FORGE 6-Amperestunden-Akku ist Herstellerangaben zufolge der leistungsstärkste, am schnellsten aufladbare und langlebigste Akku innerhalb der Milwaukee REDLITHIUM Akku-Baureihe. Kompatibel mit allen Werkzeugen auf der M18-Plattform, biete der neue Akku die bestmögliche Kombination aus Größe, Gewicht und Leistung.

Damit empfiehlt er sich als optimale Lösung für anspruchsvolle Überkopfarbeiten und enge Bereiche mit eingeschränktem Bewegungsspielraum und überall dort, wo kompakte Baugröße und reduziertes Gewicht eine wichtige Rolle spielen. Im Vergleich zu einem M18 HIGH OUTPUT 12-Amperestunden-Akku von Milwaukee ist der neue Akku 30 % kleiner und 40 % leichter. Damit ausgestattete Werkzeuge liefern jedoch dieselbe hohe Leistung wie mit einem 12-Amperestunden-Akku.

Bei Verwendung des M18 Simultan-Superladers wird der 6-Amperestunden-Akku in nur 15 Minuten auf 80 % seiner Kapazität aufgeladen. Das reduziert Wartezeiten, die sonst beim Aufladen entstehen. Weil schneller weitergearbeitet werden kann, lässt sich so auch die Anzahl der benötigten Akkus auf der Baustelle zu reduzieren, betont der Hersteller.



Damit empfiehlt er sich laut Hersteller als geeignete Lösung für anspruchsvolle Überkopfarbeiten und enge Bereiche mit eingeschränktem Bewegungsspielraum. Foto: Milwaukee

Der Akku biete nicht nur hohe Leistung, sondern auch eine längere Lebensdauer und Haltbarkeit. Die im Akku integrierte Elektronik REDLINK Intelligence ermögliche eine umfassende Systemkommunikation zwischen Werkzeug, Akku sowie Ladegerät und gewährleiste unter allen Bedingungen einen für den individuellen Anwendungsfall optimierten Mix aus Leistung und Laufzeit sowie einen zuverlässigen Überlastschutz. Bei geringerer Wärmeentwicklung können höhere Ströme als bisher abgerufen werden. Und auch bei sehr niedrigen Temperaturen von bis zu –28 °C ist der neue Akku ohne Einschränkungen einsatzfähig.

Verbesserte Kunststoffe sorgen für eine widerstandsfähige Gehäusekonstruktion, die einen wirksamen Schutz gegenüber Ölen, Lösungsmitteln und Fetten bietet, die häufig auf Baustellen vorkommen. Eine patentierte Beschichtung gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz gewährleistet zudem einen verbesserten Schutz vor den harten Bedingungen auf Baustellen sowie vor Witterungs- und Umwelteinflüssen. Die optimierte LED-Ladestandsanzeige ermögliche jederzeit eine gute Ablesbarkeit.