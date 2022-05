Einsatz in Orange: Seit gut 60 Jahren stellt die Mittelweser Tiefbau GmbH & Co. KG ihre Expertise in Sachen Erd-, Rohrleitungs- und Kanalbau, beim Hochwasserschutz und Deichbau unter Beweis. Mit einer orangefarbenen Bagger-Formation erschließt die Firma zeitgerecht ein neues Wohngebiet. In Langwedel bei Bremen trotzen fünf Raupenbagger der Mittelweser Tiefbau heftigem Regen. "Ob Moor, Marsch oder Heide – wir setzen unsere Fachkenntnisse und die leistungsstarken Geräte so ein, dass wir möglichst effizient, innovativ und nachhaltig sind", erklärt Polier Dennis Glaser. Beim Maschinenpark setzt das Team auf möglichst umweltverträgliche Technik sowie auf den wirtschaftlichen Umgang mit Treib- und Schmierstoffen. Foto: Dieter Göllner

Vor Ort, in Langwedel bei Bremen, trotzen fünf Raupenbagger der Mittelweser Tiefbau heftigem Regen. Schließlich warten 126 ungeduldige Häuslebauer darauf, in das neue Wohngebiet einzuziehen. "Ob Moor, Marsch oder Heide – wir setzen unsere Fachkenntnisse und die leistungsstarken Geräte so ein, dass wir möglichst effizient, innovativ und nachhaltig sind", versichert Polier Dennis Glaser. In bezug auf den Maschinenpark setzt das Team laut eigener Aussage auf möglichst umweltverträgliche Technik sowie auf den wirtschaftlichen Umgang mit Treib- und Schmierstoffen.

Von den 16 Baumaschinen der Marke Hitachi, die das Unternehmen im Laufe der Jahre vom Systempartner Kiesel erworben hat, sind derzeit fünf Raupenbagger auf der Großbaustelle im Einsatz. Die Modellreihe reicht vom "kleinen" Modell des Typs ZX210 LC-6 bis zur kräftigen ZX250 LCN-6-Ausführung. Um die unterschiedlichsten Arbeiten effizient ausführen zu können, sind die Bagger teilweise mit Schnellwechselsystem OilQuick, Planierschild und Verstellausleger ausgerüstet.

Zum Anbaugerätepool gehören auf dieser Baustelle UAM-Anbauverdichter, Kinshofer-Zweischalengreifer sowie diverse Tieflöffel und Grabenräumer.

Daniel Borrmann, der Gebietsverkaufsleiter Kiesel Nord, hat im Dialog mit den Entscheidern und den Baggerfahrern für eine bedarfsorientierte Technik gesorgt: "Die Tiefbau-Spezialisten führen sehr vielfältige und komplexe Arbeiten durch. Dementsprechend benötigen sie leistungsstarke, wirtschaftliche und leicht bedienbare Maschinen. Die Baggermodelle haben wir gemeinsam ausgewählt und maßgeschneidert konfiguriert."