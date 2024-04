Elena Vyboldina ist neue Geschäftsführerin von EPPA, dem Europäischen Verband der Hersteller von Kunststoff-Fenstersystemen. Als Juristin und Wirtschaftswissenschaftlerin bringt sie umfassende Managementkenntnisse ein. Vyboldina hat überdies viel Erfahrung in der Interessenvertretung und ein tiefes Verständnis in den rechtlichen Rahmenbedingungen. Damit bringt sie eine Fülle von Fachkenntnissen in EPPA ein. Ihr Interesse und ihr Engagement für Nachhaltigkeit passen perfekt zum Aufgabenspektrum von EPPA, um die Bereiche Recycling, Renovierungswelle und Nachhaltigkeitsthemen voranzutreiben.