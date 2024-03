Das Tagungsprogramm besteht aus einer Podiumsdiskussion mit ausgewiesenen Experten im Bereich Nachhaltigkeit wie zum Beispiel Prof. Dr. Christian Berg und Sybille Mai. Darüber hinaus beinhaltet es zehn weitere Vorträge von Fachleuten rund um nachhaltige Themen im Abbruch mit jeweils sich anschließender Diskussion, so dass die Teilnehmer stärker miteinbezogen werden. So wird in diesem Jahr unter anderem über "Urban Mining in Perfektion" berichtet, wie über "Rückbaumaterial als wirtschaftliche CO2 – Senke" informiert. Auch werden "Ausgewählte Beispiele zu Bauwerkssprengungen" vorgestellt. Durch die Tagung führt als Moderatorin die TV-Journalistin Kristina zur Mühlen. Begleitet wird die Veranstaltung von einer Fachausstellung. Zu dieser Fachausstellung mit einer großen Bandbreite an Produkten haben sich mehr als 85 Aussteller mit über 950 m² reiner Netto-Ausstellungfläche registriert.

Der Dialogabend wird traditionell auch in der Station Berlin stattfinden, so dass die Ausstellung parallel zum Dialogabend weiter geöffnet bleiben wird. Das verbessert die Austausch- und Informationsmöglichkeiten für beide Seiten – Teilnehmer und Aussteller – und ermöglicht vielfältige Netzwerkchancen den ganzen Abend über, heißt es von Seiten des Verbandes.

Der Deutsche Abbruchverband e.V. (DA) ist seit 1951 der Wirtschafts- und Unternehmerverband der Abbruchbranche in Deutschland und nach eigenen Angaben europaweit der größte nationale Verband der Abbruchbranche mit Sitz in Köln. Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1902 zurück, als sich der "Verein der Abbruch- und Tiefbau-Unternehmer, Cöln und Umgegend" gründete.