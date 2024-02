Das Kunststoff-Zentrum SKZ organisiert auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Fachtagungen rund um das Thema Kunststoff. Foto: SKZ

Für das Jahr 2024 stehen bereits 13 Fachausstellungen fest – davon alleine acht in den Tagungsräumen des SKZ in Würzburg. Den Start machen im April die Fachtagungen "Polymerschäume – Perspektiven und Trends" sowie "Bewitterung von Kunststoffen", die turnusmäßig alle zwei Jahre stattfinden. Bis zu 200 Teilnehmer und circa 40 Aussteller werden auf der "Folien + Fahrzeuge" erwartet, die ebenfalls im April stattfindet. Als Keynote-Speaker konnte der Autoexperte Professor Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management gewonnen werden.



Die Tagung "fuse box meets dryer – Kunststoffe in E&E-Anwendungen" findet mit mehr als 100 Teilnehmern wieder in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim bei Würzburg statt. Ein Höhenpunkt soll diesem Jahr die Kombinationsveranstaltung vom 25. bis 27. Juli mit dem SKZ-Innovationstag, dem SKZ-Netzwerktag und dem SKZ-Technologietag werden. Mit der "20. Duisburger Extrusionstagung" im November feiert der Branchentreff bereits Tradition und bietet neben zahlreichen spannenden Themen auch Gelegenheit für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Abgeschlossen wird das Tagungsjahr mit der Tagung "Kunststoffe für Brennstoffzellen und moderne Batterietechnik", die ebenfalls im November in Duisburg stattfindet.