In diesem Jahr erfolgt turnusgemäß die Wahl dreier Vorstandsmitglieder. Foto: Fachverband

"Die BeBoSa ist das wichtigste Branchentreffen, auf dem wir mehrere Schwerpunkte unserer Verbandsarbeit präsentieren", erklärt Geschäftsführerin Anne Fuchs. "Am 25. März, sozusagen als Abschluss der BeBoSa, findet ab 14 Uhr unsere Mitgliederversammlung statt. Als Ehrengast und Gastredner erwarten wir den Regierungspräsidenten Mark Weinmeister, zudem begrüßen wir Vertreter des Schweizer Fachverbandes. In diesem Jahr erfolgt turnusgemäß die Wahl dreier Vorstandsmitglieder." Dabei wird es personelle Veränderungen im Vorstand geben: Die bisherigen Vorstandsmitglieder, die Beisitzerin Barbara Prestin und der Schriftführer Manfred Dziuba, scheiden im kommenden Jahr aus. Florian Wiefel, Geschäftsführer der Sachsen-Säge GmbH aus Bannewitz (Sachsen), und Dirk Affeld, Geschäftsführer der Affeld GmbH aus Maxdorf (Rheinland-Pfalz), haben ihre Bereitschaft für eine aktive Arbeit im Vorstand bestätigt und kandidieren bei der anstehenden Wahl im Rahmen der Mitgliederversammlung. Dr. Reiner Schulze als stellvertretender Vorsitzender und Vertreter der Hersteller stellt sich zur Wiederwahl.



Die Fachmesse BeBoSa als Netzwerktreffen der BBS-Branche ergänzt der Fachverband mit zusätzlichen Abendveranstaltungen. So sind die Mitglieder und Gäste des Verbandes jeweils Freitag und Samstag eingeladen, sich bei gemeinsamen Abendveranstaltungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Die Anmeldungsunterlagen inklusive detailliertem Programm wurden bereits per E-Mail versendet. "Ich bitte an dieser Stelle noch einmal alle Mitglieder – sofern noch nicht geschehen – um eine Rückmeldung ihrer Teilnahme", so Anne Fuchs. "Wir freuen uns auf eine zahlreiche Beteiligung und einen wie gewohnt regen Austausch unter den Verbandskollegen."