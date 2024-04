Effizient, kraftstoffsparend und modern – so fasst das Unternehmen die Eigenschaften der neuen Rad- und Teleskopradlader der 8er-Serie zusammen. Foto: Kramer-Werke

Je nach Modell bewegen sich die Schaufelkipplasten in einer Spanne von 3650 bis 4250 kg. Serienmäßig verfügen alle Modelle über einen Deutz-Motor mit 55 kW/75 PS, optional ist für die Modelle 8105, 8115 und 8095T ein Motor mit 74,4 kW/100 PS erhältlich.

Fahrantrieb bietet vier Fahrmodi

Der neu entwickelte Fahrantrieb bietet vier Fahrmodi (Power, Eco, Road, CSD). Ob zum Stapeln, Schaufeln, Schieben, Kehren oder Fräsen – für jede Anwendung, verspricht der Hersteller, kann die passende Einstellung ausgewählt werden, um die Arbeit möglichst effizient und kraftstoffsparend durchzuführen. Die lastunabhängige Durchflussverteilung (LUDV) sorge für eine gleichmäßige Aufteilung des Hydrauliköls auf die einzelnen Steuerkreise.

So können unabhängig von der Belastung mehrere Funktionen gleichzeitig ausgeführt werden, zum Beispiel Anheben, Austeleskopieren und Auskippen, erläutert das Unternehmen. Auch die Kabine, mit zwei vollwertigen Ein-und Ausstiegen auf jeder Kabinenseite, wurde neugestaltet. Die klappbare Armlehne mit Joystick und Funktionstasten ist am Fahrersitz montiert und lasse sich in Längsrichtung an die Bedürfnisse des Fahrers anpassen. Das optionale 7-Zoll-Display eröffne eine neue Welt an Maschineneinstellungen und Assistenzsystemen. Per Jog-Dial soll zum Beispiel die Joysticksensitivität oder die Ölmenge vom 3. Steuerkreis angepasst werden können.

Mit Smart Steering kann der Fahrer laut Hersteller die benötigten Lenkradumdrehungen für den maximalen Lenkeinschlag reduzieren.

Mehr Produktivität

Das bedeute mehr Produktivität und schnelle Wendemanöver vor allem bei Arbeiten im Y-Zyklus. Für alle Maschinen der 8er-Serie stehen zwei Kabinenvarianten zur Verfügung. Mit der Standardkabine erreichen die Maschinen eine kompakte Fahrzeughöhe von 2,49 m (2,69 m bei den Modellen 8115 und 8095T).

Mit der Panoramakabine erweitere sich die Sicht nach oben, das sei vor allem für Arbeiten mit den Teleskopradladern besonders praktisch. Mehr Produktivität, Effizienz und Sicherheit biete die innovative Weiterentwicklung der bekannten Schnellwechselplatte zum vollhydraulischen Schnellwechselsystem "Smart Attach", welches in der 8er-Serie ab jetzt serienmäßig verbaut ist.

Hydraulisch angetriebene Anbaugeräte können mit "Smart Attach" ohne Aus- und Einsteigen gekoppelt werden, da die Verbindung des Hydraulikkreises automatisch erfolgt, wie der Hersteller betont.