Steinheim (ABZ). – Mit zahlreichen Produktneuheiten empfängt der Hersteller Flex-Elektrowerkzeuge GmbH seine Gäste auf der diesjährigen BAU in München. Zu den Highlights am Flex-Stand in Halle C6, Stand 422 zählen nach Unternehmensangaben viele neue Werkzeuge und Geräte im umfangreichen Akku-Sortiment: für die Baustelle, für mobile Einsätze und für die Werkstatt. Auch in punkto Arbeitsbeleuchtung sowie Staub- und Sicherheitssauger präsentiert das Unternehmen weitere Neuheiten.

Schnelle Säge-Fortschritte erreicht die Akku-Einhand-Säbelsäge RS 25 18.0-EC. Foto: Flex-Elektrowerkzeuge

"Flexibilität und schnelle Arbeitsfortschritte bleiben im Handwerk weiter entscheidend. Daher präsentieren wir unseren Gästen auf der BAU 2023 zahlreiche neue Akku-Produkte, die in Kombination mit unserer zukunftweisenden Akku-Technologie eine ausgezeichnete Performance bieten", so Oliver Gnann-Geiger, Marketingleiter bei Flex. Basis der innovativen Akkus von Flex ist die Therma-Tech Technologie.



Im Unterschied zu anderen Herstellern setze diese auf den Einsatz von Phase Change Material, das eine optimale Zelltemperatur in den Akkus unterstützt. Einen kompakten Allrounder für alle Gewerke präsentiert Flex mit dem neuen 18-Volt-Akku-Bohrschrauber DD/PD 2G 18.0-EC. Der Schrauber mit Metallbohrfutter punktet laut Hersteller mit der kürzesten Kopflänge seiner Klasse und lässt sich mit 18 + 1 Drehmoment-Einstellungen auf jeden Werkstoff einstellen.

Neues Akku-Tool

Das neue Akku-Tool ist wahlweise als Bohrschrauber oder Schlagbohrschrauber erhältlich. Weitere Neuheiten am Flex-Stand sind die zwei Akku-Schlagschrauber IW 1⁄2" 950 18.0-EC und IW 1⁄2" 750 18.0-EC. Diese arbeiten durch einen entkoppelten Werkzeugkopf vibrationsarm und somit schonend für die Anwender bei gleichzeitigem Schutz der Akkus.

Ein weiteres Plus bietet die robuste Bauart: Das massive Aluminiumgehäuse des IW 1⁄2" 750 18.0-EC ist bereits zum Patent angemeldet. Im Bereich der Akku-Sägen erweitert das Unternehmen das Sortiment um die Akku-Einhand-Säbelsäge RS 25 18.0-EC. Der lange Hub mit 25,4 mm sorgt für schnellen Sägefortschritt, während ein Ausgleichsgewicht mögliche Vibrationen vermindert. Die flexible Sägeauflage erlaubt eine komfortable Anpassung der Auflage an den Winkel des Werkstücks. Der bürstenlose Motor bietet im Vergleich zu anderen Akku-Werkzeugen mehr Leistung bei längerer Laufzeit. Zusätzlich unterstützt der werkzeuglose Sägeblattwechsel eine zügige Anwendung auch bei wechselnden Einsatzbereichen, heißt es von Unternehmensseite. Neues für den Metallbau hält der Hersteller auf der BAU 2023 mit zwei innovativen Geradschleifern bereit, darunter erstmals ein Akku-Geradschleifer. Damit bietet Flex nach eigenen Angaben das inzwischen umfangreichste Produkt-Sortiment für den Metallbau an.

Als einer der wenigen Akku-Geradschleifer im Markt ermöglicht der DGE 25 18.0-EC eine variable Geschwindigkeitseinstellung, sodass sich die Anwendung exakt auf das Einsatzfeld abstimmen lässt. Einen weiteren Beleg für die umfassende Kompetenz in Metall präsentiert Flex mit der neuesten kabelgebundene Variante, dem FLEX Geradschleifer 800 W DGE 8-32.

Helle LEDs

Mit leistungsstarken, hellen LEDs, wahlweise mit 5000 oder 10.000 Lumen, punkten die neuen Akku-Baustrahler CL 5000 10.8/18.0 und CL 10000 10.8/18.0. Für lange Laufzeiten ohne ungeplanten Arbeitsunterbrechungen sind die Akku-Baustrahler mit effizienten LEDs ausgestattet.

Die Farbtemperatur der neuen Strahler liegt mit 5000 Kelvin nah an einer natürlichen Lichtumgebung. Die Anpassung der Helligkeit ist in fünf Stufen plus ECO-Modus möglich. Der große Schwenkbereich von 215° unterstützt eine perfekte Positionierung des Leuchtkegels. Wahlweise mit Akku oder Netzkabel lässt sich der neue Akku-Baustrahler mit Stativ TL 4000 18.0/230 betreiben.

Mit 4000 Lumen erlaubt der TL 4000 auch bei Dunkelheit ein präzises und sicheres Arbeiten.

Als kompaktesten und leichtesten Sauger seiner Klasse präsentiert Flex auf der BAU 2023 den neuen 18V-Akku-Staubsauger VC 2 L MC HIP 18.0-EC. Mit nur 2,6 kg Gewicht lässt sich der Akku-Sauger auch in Kleinstfahrzeugen transportieren und auf jedem Gerüst problemlos mitführen, heißt es.

Der Transport erfolgt wahlweise im eng anliegenden Rucksack, per Hüftgurt oder am integrierten Tragegriff. Damit sind dem täglichen Einsatz bei einer Vielzahl von Arbeiten keine Grenzen gesetzt.

Eine weitere Neuheit hält Flex mit dem Sicherheitssauger VCE 22 M MC der Klasse M bereit. Der kompakte Nass- und Trocken-Sauger ist der leiste M-Klasse-Sicherheitssauger auf dem Markt und punktet mit einem reduzierten Geräuschpegel von nur 61 dB (A). Der doppelwandige PET-Filter bietet eine hohe Standzeit mit einfacher und schneller Reinigung.