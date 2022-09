Sowohl am Tallinner Dom (im Vordergrund) als auch an der Nikolaikirche kommen bei den Sanierungsarbeiten Geda Transportbühnen zum Einsatz. Foto: Geda

Der 69 m hohe Dom mit dem barocken Glockenturm wurde im 18. Jahrhundert erbaut. Etwas höher ragt die Nikolaikirche über die Skyline der Altstadt hervor. Mit 105 m prägt diese das Stadtbild seit dem 17. Jahrhundert und zieht jährlich tausende Touristen in die Stadt. Bauwerke mit solch geschichtlichen Hintergründen sind mehr als wichtig für eine Stadt wie Tallinn. Natürlich müssen diese stetig gepflegt und saniert werden, um den Zustand nachhaltig zu erhalten.

Derzeit sind die altehrwürdigen Gotteshäuser hinter Gerüstflächen verborgen – eine Dachsanierung des Tallinner Doms und eine aufwendige Fassadensanierung an der Nikolaikirche sind in vollem Gange. Ein neues Highlight für Besucher und Touristen wird wohl die neue Aussichtsplattform und der aufwendig sanierte Innenbereich der Nikolaikirche. Durchgeführt werden die umfassenden Arbeiten in erster Linie von Tarrest LT OÜ in Zusammenarbeit mit Meisel Ehitus OÜ (an der Nikolaikirche) sowie OMA Katused OÜ (an dem Tallinner Dom).

Große Auswahl an hochwertiger Mietausrüstung



Sicher, zügig und zuverlässig müssen die Arbeiten in luftiger Höhe bewerkstelligt werden. Hierfür hat das Unternehmen Ramirent mit seiner jahrelangen Erfahrung und seiner großen Auswahl an hochwertiger Mietausrüstung eigenen Angaben zufolge eine optimale Lösung zur Verfügung gestellt: Eine Kombination von Gerüsten und zwei Transportbühnen vom Typ Geda 1500 Z/ZP. Diese sollen bis zur Fertigstellung der Renovierungsarbeiten bis Ende 2022 eingesetzt werden. Die Gerüsthöhe ist trotz der unterschiedlichen Bauwerke ähnlich und liegt bei circa 65 m, da anders als beim Tallinner Dom, bei der Nikolaikirche das Dach nicht verändert wird.

Verschiedenste Herausforderungen trafen bei diesen Projekten aufeinander. Es musste an der historischen Fassade auf eine spezielle Verankerung geachtet werden, um die aufkommenden Kräfte richtig zu übertragen. Hier wirken immense Kräfte, aufgrund hoher Windbelastungen und anspruchsvollen Witterungsverhältnissen, auf die Mastverankerungen, da die Baustellen Künsten nah sind. Bei diesem Projekt wurde eine spezielle Kombination zwischen Verankerungen am Gerüst und am Gebäude eingesetzt. Hier bewährt sich wieder einmal die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Vermieter Ramirent und dem Bau- und Industrieaufzughersteller Geda aus Deutschland, so der ausführende Betrieb.

Wahrzeichen wieder in Schuss bringen



Beide Unternehmen sind nach eigenen Angaben einer der Marktführer auf ihrem Gebiet und bringen ihr umfangreiches Know-How in dieses Projekt ein, um die geschichtsträchtigen Wahrzeichen wieder in Schuss zu bringen.



Menschen und Material werden mit der Transportbühne vom Typ Geda 1500 Z/ZP in luftige Höhen gebracht. Foto: Geda

Nicht nur Arbeiter, sondern auch sämtliche Materialien müssen für die Dach- sowie Fassadensanierung in bis zu 65 m Höhe transportiert werden. Die Transportbühnen aus dem Hause Geda sind laut Hersteller der starke Partner für schwere Lasten und rationelles Arbeiten im rauen Baustellenalltag. Egal ob Neubau- oder Sanierungsprojekt – original Geda Transportbühnen werden auf Baustellen weltweit für ihre einzigartige Qualität und Langlebigkeit geschätzt, so das Unternehmen.

Die Vielzahl an unterschiedlichen Bühnenvarianten mit Tragfähigkeiten bis zu 3700 kg ermöglichen den optimalen und flexiblen Einsatz an nahezu jedem Bauprojekt. Die praktische Modulbauweise erlaubt eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. An den estländischen Baustellen kommen die sogenannten B-Bühnen mit 1,45 x 3,3 m und einer Tragfähigkeit von 1500 kg zum Einsatz. Die geräumigen Lastbühnen bieten dabei genügend Platz für sämtliche Arten von Baumaterialien, Stahlelementen, Bauschutt und vieles mehr. Mit zwei separaten Steuerungen ausgestattet, können die Geräte zum einen als reiner Bauaufzug zum Materialtransport genutzt werden, sind aber auch für die Beförderung von Personen zugelassen, erklärt das Unternehmen.

Stabiles und ruhiges Fahrverhalten



Trotz der hohen Tragfähigkeiten garantiert das bewährte Mast System des Geda 1500 Z/ZP eigenen Angaben zufolge stabiles und ruhiges Fahrverhalten bis in 100 m Höhe. Mit jeweils 12 m/min im Personen- und 24 m/min im Materialmodus garantiert diese Transportbühne einen zügigen Baufortschritt und stellt sowohl beim Gerüstaufbau als auch bei allen nachfolgenden Arbeiten eine optimale Logistik am Bau sicher. Seit Jahrzehnten setzt Geda laut eigener Aussage nicht nur in puncto Qualität, sondern auch beim Thema Sicherheit Maßstäbe. Die Geda 1500 Z/ZP ist bspw. mit Sicherheitsstopp und Überlastabschaltung ausgestattet.