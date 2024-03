Neuenkirchen (dpa). – Investitionen in Höhe von rund 55 Millionen Euro sollen dieses Jahr in das Autobahnnetz im Saarland fließen. Das kündigte der Leiter des Geschäftsbereichs Bau und Erhaltung der Niederlassung West der Autobahn GmbH, Matthias Hannappel, vor Kurzem an.

Für Rheinland-Pfalz seien rund 150 Millionen Euro und für Hessen rund 190 Millionen Euro an "Bauumsatz" im laufenden Jahr geplant. Es gebe in diesen Bundesländern beim Thema Bauwerke "einen hohen Handlungsbedarf", sagte er. Von rund 3500 Bauwerken der Niederlassung West seien 1100 Teilbrückenbauwerke in einem Brückenmodernisierungsprogramm bis 2035, sagte er. Dazu gehörten 400 Ersatzneubauten und 700 Instandsetzungen, die nicht alle bis 2035 erledigt seien. 60 Prozent aller Autobahn-Brücken der Niederlassung West seien in den 1960er und 1970er Jahren gebaut worden.