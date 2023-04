Dillenburg (ABZ). – Im Zuge der Unternehmensnachfolge war der traditionsreiche Holzhandel Kretz in Dillenburg unlängst in die JordanGruppe integriert worden und gehört seitdem zu den Anbietern von Türen, Schnittholz, Holzwerkstoffen, Holzbau-Produkten und Bodenbelägen im Lahn-Dill-Kreis.

Felicitas Jordan (Leitung Digital Business Development, v. l.), Sandra Stahl-Kirchmeier (Niederlassungsleiterin Dillenburg), Fred Himmelmann (Jordan Geschäftsführer Bereich Holz), Volker Kretz (Innendienstleitung Dillenburg-Holz), Jochen Kretz (Gebietsreisender Dillenburg-Holz), Susanne Jordan (Erste Vorsitzende Kinderschutzbund Ortsverband Kassel e. V.), Johann Ludwig Jordan (Verkaufsleitung Region West) und Jörg L. Jordan (geschäftsführender Gesellschafter) eröffneten den renovierten Standort in Dillenburg. Foto: W. & L. Jordan

Während die seitherigen Sortimente wie zum Beispiel Schnittholz und Hobelware erfolgreich weitergeführt werden, wurde der Jordan-Standort in Dillenburg mit einem neuen Joka-Showroom, Büro- und Seminarräumen, einem Abhollager für Bodenbeläge sowie neuen Sortimenten umfangreich erweitert. Nun wurde die frisch renovierte und umgebaute Niederlassung am vergangenen Freitag mit den Kunden aus der Region und unter Anwesenheit prominenter Gäste feierlich eröffnet.

Neben der Geschäftsleitung der W. & L. Jordan GmbH und Partnern der Industrie waren unter anderem der Bürgermeister der Stadt Dillenburg Michael Lotz, IHK Lahn-Dill Hauptgeschäftsführer Dietmar Persch, Obermeister der Tischler-Innung Lahn-Dill Holm Pfeiffer und Obermeister der Zimmerer-Innung Gießen Christopher Rinn vertreten. Außerdem waren namhafte Fußball-Legenden der Eintracht, wie Karl-Heinz "Charly" Körbel und Andreas "Andy" Möller zu Gast. Zudem war als Überraschungsgast Olympiasiegerin, Weltmeisterin und langjährige Joka-Partnerin Denise Herrmann-Wick extra angereist. Sie hatte erst eine Woche zuvor offiziell ihre Biathlon-Karriere beendet. Sie gewann zum finalen Abschied sowohl eine Goldmedaille als auch den Gesamtsieg im Sprint-Weltcup. Für das Rahmenprogramm sorgte Nils Holler "Der Kettensäger". Er zeigte, wie es möglich ist, mit einer Kettensäge aus einem Stück Holz eine Skulptur zu schnitzen. Eine Ausstellung der Industriepartner wie zum Beispiel Egger, Resopal, Steico und Homapal und einige mehr rundeten das Event ab.

Bundesweit gibt es inzwischen über 70 Jordan Niederlassungen mit modernen Ausstellungsräumen, die auch von den Profi-Kunden zur eigenen Beratung genutzt werden. Nun wird auch in Dillenburg auf 800 Quadratmeter Fläche eine 400 Quadratmeter große Ausstellung das umfangreiche Joka-Sortiment zur Inneneinrichtung für den gehobenen Wohn- und Objektbereich präsentieren. Neue Schulungs- beziehungsweise Büroräume bringen frischen Wind für das Team unter Niederlassungsleiterin Sandra Stahl-Kirchmeier. Dillenburg ist der siebte von mittlerweile acht Jordan-Holzhandelsstandorten deutschlandweit. Vom Zentrallager in Kassel aus wird die Niederlassung regelmäßig beliefert. So kann das umfangreiche Sortiment im Bereich Holzwerkstoffe, Türen und Bodenbeläge an alle Kunden in der Region pünktlich zugestellt werden.

Zudem profitieren Kunden dauerhaft vom umfangreichen Leistungs- und Servicepaket von Jordan, wie zum Beispiel dem Plattenverarbeitungszentrum (PVZ) als verlängerter Werkbank und dem Produktsortiment mit der Marke Joka sowie vielen weiteren namhaften Industriemarken, von denen sich einige am Eröffnungstag vorstellten.

In Kassel wird aktuell das 20.000 Quadratmeter große Zentrallager Bodenbeläge um 10.000 Quadratmeter erweitert und voraussichtlich Mitte Juli 2023 fertiggestellt. Auf dieser Fläche wird auch das Holzbau-Lager für Zimmereien und Holzbau-Betriebe mit 5000 Quadratmeter Lagerfläche Platz finden: eine weitere Investition in die traditionell hohe Qualität, verfügbare Ware und zuverlässige Lieferung, auf die sich Jordan-Kunden verlassen können.